En juego desde el viernes hasta el domingo 11 en el Balneario Horizonte de Mar del Plata, la séptima edición de la Copa Argentina de Beach Handball, competencia que reúne a los mejores elencos del país en mayores y juveniles.

Esta edición se desarrolla en el marco del programa Playa Olímpica del Comité Olímpico Argentino (COA), como parte del camino rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, reforzando el vínculo entre el beach handball y el movimiento olímpico.

El certamen reúne a una importante cantidad de jugadoras y jugadores que integran o han integrado las distintas Selecciones Argentinas, tanto en mayores como en juveniles, garantizando un alto nivel competitivo y un espectáculo de primer nivel sobre la arena.

Luego de la fase regular, en caballeros se disputa la segunda instancia donde los mejores se dividieron en dos grupos: el candidato y defensor del título: Sol de Mayo, se enfrenta a Only Beach y Eucalipto Blanco del Limay, mientras que la otra zona campeonato, IFES Neuquén, se mide con Buitres y Atlético Unión Argentina.

De estos grupos saldrán los dos semifinalistas que el domingo buscarán la definición, a jugarse por la tarde.

Por otro lado, el femenino cuenta con cuatro equipos: Municipalidad de la Costa (Buenos Aires), Deportivo Mitre (Río Negro), Mariano Acosta Brutus (Buenos Aires) y Municipalidad de Quilmes (Buenos Aires).

En categoría juvenil masculina, la segunda fase tiene a Sol de Mayo (Río Negro), IFES (Neuquén), y Only Beach (Río Negro) jugando en el Grupo A, mientras que en otro grupo, Club Río Negro Azul (Río Negro), San Francisco Handball (Formosa) y Buitres compiten por los otros dos lugares en semifinales.

Eucalito BLanco está en segunda fase en sus dos ramas

Y en la rama juvenil femenina, los elencos participantes son Municipalidad de Quilmes (Buenos Aires), IFES Río Grande (Neuquén) y Asociación Rosarina de Handball. Jugando una zona única.

El beach handball argentino vuelve a tener a sus principales representantes en competencia, donde los campeones de los diferentes torneos de Arena 1000 del 2025 se ven las caras en una Copa Argentina que refleja el sostenido crecimiento de la disciplina en los últimos años.