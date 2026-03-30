La corta semana por los feriados de jueves y viernes comenzará con una fuerte denuncia en contra los árbitros del fútbol argentino Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque por presunto cobro de dinero con el fin de beneficiar a algunos equipos.

El escándalo se desató días atrás cuando Luis Lobo Medina fue apuntado por la justicia por una situación similar que en ese caso relacionó a Juan Pablo Beacon, integrante del Consejo Federal.

El diputado Facundo Del Gaiso tendría pruebas de giros efectuados desde la firma Malte SRL, que fue la misma que compró la mansión de Pablo Toviggino en la ciudad de Pilar, a cuentas de los árbitros mencionados por su actuación en diferentes encuentros.

Respecto a Espinoza, la denuncia sería por un partido de Racing ante Arsenal del año 2020, mientras que Ejarque habría sido partícipe de unos 8 cruces bajo firme sospecha. Los montos no fueron siempre los mismos, pero sí se repetía el sistema.

Mario Ejarque se suma a la nómina de árbitros sospechados por cobrar dinero y beneficiar a algunos clubes.

Bajo sospecha

Malte SRL, además de haber quedado muy relacionado al tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal, es la encargada de instrumentar el VAR en la Liga Profesional. AFA le confió esa tarea al momento de implementar la tecnología que revisa jugadas y sanciones puntuales de los jueces futbolísticos.

Con la denuncia de Lobo Medina se conocieron whatsapp con diferentes diálogos entre las partes y hay expectativa en torno a lo que sucederá ahora con un Espinoza que siempre fue muy apuntado por los hinchas de diferentes clubes.