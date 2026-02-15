De un tiempo a esta parte el ascenso argentino es considerado como uno de los más corruptos del mundo. La Primera Nacional, Torneo Federal A, Primera B y C y por supuesto el Torneo Regional Federal Amateur. Es cierto que las transmisiones de streaming y las imágenes que que viralizan las redes sociales, han dejado expuestos a los árbitros que dirigen la cuarta categoría. Colegiados sospechados, que dejan dudas en su accionar, y las versiones que circulan hacen desconfiar cada fin de semana de su performance.

La honestidad está en duda en cada partido, se habla de corrupción, soborno, de los propios clubes involucrados, en el medio las apuestas deportivas, legales e ilegales, clubes que son sponsorizados por bancas ligadas al juego y algunos mandatos que se deben cumplir por orden y/o pedido de máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal, conforman un cóctel peligroso cada fin de semana.

En este manto de dudas, este domingo se jugarán las cuatro finales de la cuarta categoría del certamen 2025/2026, que determinarán los cuatro clubes que van a jugar a partir de fines de marzo el Torneo Federal A 2026.

Árbitros que no ayudan a que los hinchas no sospechen, no piensen mal antes del comienzo de los juegos. Con nombres que ya han estado e inclinado para algún club alguna final. Los antecedentes cercanos, en 2025 en cancha de Sol Mayo, con CAI de Comodoro Rivadavia ante Costa Brava de General Pico, partido donde el rosarino Santos expulsó a seis jugadores del equipo chubutense. La actuación del sanjuanino Pablo Núñez, en Independiente de Neuquén ante Ciudad Bolívar en 2021 y al año siguiente en Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia frente a Liniers de Bahía Blanca, ambos partidos en Deportivo Patagones y donde fueron perjudicados los equipos de la zona Patagónica.

En definitiva, y en este manto de sospechas, que se renuevan los árbitros designados fueron para este domingo 15 de febrero



A las 17, en Villa Mercedes (San Luis), FADEP de Mendoza vs La Amistad de Cipolletti

Árbitro: Diego Saúl Novelli

Árbitro asistente 1: Martín Daniel Nardelli

Árbitro asistente 2: Leonel Matías Suárez

Cuarto árbitro: Lautaro Manuel Paletta



Desde las 17.30 en Pergamino, Escobar FC vs. - Ferrocarril Oeste de General Pico

Árbitro: Fernando Jesús Rekers

Árbitro asistente 1: Oscar Ariel Bono

Árbitro asistente 2: Thomás Pasquetín

Cuarto árbitro: Antonella Silvia Pajón



Desde las 18 en Santiago del Estero, Defensor de Vilelas (Chaco) vs Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Rios)

Árbitro: Matías Ezequiel Billone Carpio

Árbitro asistente 1: Emanuel José Serale

Árbitro asistente 2: Matías Javier González

Cuarto árbitro: Francisco Martín Acosta



Y en Catamarca a 18, Tucumán Central vs General Paz Juniors (Córdoba capital)

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti

Árbitro asistente 1: Matías Ezequiel Balmaceda

Árbitro asistente 2: Emiliano Nicolás Bustos

Cuarto árbitro: Maximiliano Gabriel Silcán Jerez