Argentinos Juniors e Independiente se verán por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, ambos equipos buscarán meterse entre los ocho mejores del certamen, en una eliminatoria que se disputará a partido único. El que gane jugará frente a Vélez que ayer venció a Belgrano de Córdoba por penales.

El conjunto de Avellaneda intentará dar el golpe como visitante, mientras que el Bicho buscará aprovechar su localía y la buena campaña que realizó durante la fase regular. El Argentinos que dirigido por Nicolás Diez llega a este compromiso después de una buena primera etapa del campeonato, aunque con un traspié en su última presentación.

Argentinos terminó segundo en la Zona B con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas. Sin embargo, en la última fecha cayó 2-0 frente a Huracán en La Paternal y buscará recuperarse ante Independiente. Para este encuentro, el entrenador recupera a Francisco Álvarez, quien cumplió una fecha de suspensión. También volverá a contar con el arquero Brayan Cortés, tras su participación con la selección chilena.

El Rojo consiguió la clasificación a los playoffs en la última jornada, cuando derrotó 2-1 a Deportivo Riestra con un tanto agónico de Felipe Tempone. El equipo conducido por Jadson Viera finalizó séptimo en la Zona A, con 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

Independiente buscará aprovechar el envión de la victoria en la última fecha para cambiar la imagen de una campaña irregular. Además, tendrá como objetivo conseguir una victoria en una cancha complicada y avanzar a los cuartos de final. Entre las novedades aparece el regreso de Santiago Montiel, quien cumplió su suspensión, y la reincorporación de Santiago Mele, luego de su convocatoria a la selección uruguaya.

Argentinos Juniors e Independiente cuentan con una extensa historia de enfrentamientos, aunque en los últimos antecedentes predominó la paridad. Para encontrar la última victoria del Rojo en cancha de Argentinos hay que remontarse al 28 de diciembre de 2020, cuando se impuso por 2-0 con goles de Jonathan Menéndez y Alan Velasco. En cuanto a los cruces eliminatorios oficiales, Independiente ganó tres de las cinco series disputadas entre ambos, mientras que Argentinos consiguió avanzar en las dos restantes.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Imanol Machuca; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Datos del partido:

Horario: 17:00.

Estadio: Diego Armando Maradona (La Paternal).

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Fernando Echenique.