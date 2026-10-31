A dos fechas del final, la definición de la Tabla Anual en la Liga Profesional se juega en varios frentes por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 y el primero en mover el tablero será nuevamente Rosario Central visitando a Sarmiento en Junín.

El Canalla sabe que con la victoria volverá transitoriamente a lo más alto de la sumatoria, presionando a Boca que el domingo recibirá a River y a Argentinos Juniors que será visitante de Atlético Tucumán recién el lunes a las 21.15.

Un poco más atrás, pero todavía con chances matemáticas reales de quedarse con el 1, Vélez será local de San Lorenzo mañana a las 19.15 en Liniers.

Posiciones de la Tabla Anual 2026 antes de jugarse la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Qué define

Además de poner un título en juego, el mismo que le otorgaron a Central a fines del 2025 en una decisión sorpresiva por parte de AFA, la Tabla Anual definie el ingreso a las copas internacionales de la próxima temporada.

Los tres primeros acceden a la Copa Libertadores, mientras que del cuarto al noveno lugar se ven reconocidos con el ingreso a la próxima Sudamericana.

Los últimos seis puntos que quedan en disputa serán determinantes en el futuro deportivo y económico de muchos participantes de la primera división.