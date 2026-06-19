En Seattle Stadium, Estados Unidos y Australia se verán las caras por la segunda jornada del Grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA. Ambos seleccionados ganaron en el debut, y el triunfo depositará al ganador en la siguiente instancia.

Con los cambios de formatos, cantidad de nuevos equipos y sedes; la actual cita mundialista ya puede no solo clasificar equipos en solo dos partidos, sino hasta conocer ganadores de zona, pasó con México en la noche del jueves, y ahora puede suceder con el otro anfitrión o Autralia.

Luego del sólido triunfo ante Paraguay por 4-1, Estados Unidos buscará confirmar el gran inicio. Pochettino despejó dudas que había en la previa y ahora encara la competencia con buenos ojos, pensando que los tres puntos ya lo depositan en octavos de final.

El DT argentino resaltó la fortaleza mental y física que tiene el rival, El estratega argentino señaló que los australianos son "muy agresivos y tienen una organización magnífica".

El anfitrión tuvo un gran inicio con goleada ante Paraguay

En frente estará Australia, quien dio la gran sorpresa del grupo D ganando en el debut a Turquía por 2-0 en Vancouver. Los “Socceroos” saben que están ante una gran chances frente a uno de los anfitriones.

En conferencia, Popovic resaltó que su equipo deberá jugar mejor que contra Turquía si quiere quedarse con la victoria: "Queremos construirnos un respeto. Sabemos que con nuestras actuaciones podemos situar al fútbol australiano en el mapa mundial, y eso es lo que pretendemos hacer".

EL grupo tendrá desde las 00hs del sábado el cotejo entre Paraguay y Turquía, en un juego determinante para ambos seleccionados, y que puede determinar incluso al 1 de la zona una fecha antes.

Probables Formaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

Datos del partido:

Hora: 16

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Estadio: Seattle Stadium