En Los Ángeles Stadium, Estados Unidos supera con amplitud a Paraguay por 3 a 0 en la apertura del Grupo D de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en el inicio del segundo tiempo, encuentro que se lleva a cabo con un marco espectacular de público.

El combinado local le saca el máximo provecho a los errores defensivos de la Albirroja de Gustavo Alfarro y se impone gracias a los goles de Damian Bobadilla en contra y Folarin Balogun, que anotó en dos oportunidades.

A los 7 minutos de juego, el equipo de Pochettino atacó por el costado izquierdo de su ataque en los pies de su figura Christian Pulisic, quién ingresó al área y tocó para Weston McKennie, quién trató de pasar al centro y Damián Bobadilla se llevó la pelota por delante, dejando sin opciones a una reacción de Orlando Gill para recuperarse, anotando en contra de su valla el primer gol del partido.

El equipo de Pochettino fue siempre mejor que su rival. The Yankees más precisos en el juego, sobre todo cuando la pelota pasó por Pulisic. Mientras que el seleccionado sudamericano está agazapado intentando buscar una contra.

Paraguay sufrió el partido, sobre todo luego del gol. Mientras que los locales tuvieron la pelota y manejaron los hilos del duelo en Los Ángeles.

El equipo de Pochettino tiene más movilidad y está cerca de ampliar el marcador. Y llegó el segundo tanto.

La presión del seleccionado de Pochettino es demasiado para Paraguay. A los 43 minutos, Gill evitó el tercer gol. Dest desbordó para McKennie y tras un centro Tillman remató, pero el arquero paraguayo impidió el tanto.

Cuando se jugaban cuatro minutos de adicional, el delantero local Balogun marcó su doblete de una manera espectacular para el 3 a 0 del local ante Paraguay.

Y así se fueron al descanso, con la sensación que los guaraníes la "sacaron barata". Hubo un solo equipo en la cancha, los de Mauricio Pochettino, para alzarse con una victoria, que no admitió discusión.

La previa

El seleccionado guaraní vuelve a la gran cita luego de 16 años de ausencia de la mano del técnico argentino Gustavo Alfaro y de esta manera se inaugura la última sede mundialista 2026. La ciudad del show recibe el estreno de su Selección, que no jugó eliminatorias por ser anfitrión, y que llega con resultados que ponen en duda su buen funcionamiento, pese a tener buenos indiviudalidades.

Previo al choque, que tendrá el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, el combinado que dirige Mauricio Pochettino jugó dos amistosos con derrotas contra Senegal 3-2, y Alemania 2-1.

“Paraguay no solo es un equipo competitivo y agresivo, sino que también tiene calidad y cuenta con un gran entrenador como Gustavo Alfaro, que está haciendo un trabajo excelente” expresó Pochettino en la previa.

Alfaro vs Pochettino, duelo de DT argentinos en el inico del mundial

En frente estará el seleccionado de guaraní, quien se revolucionó con la llegada de Alfaro, lo convirtió en un equipo sólido y cerró las eliminatorias con un invicto de 9 partidos. Quedó 6ta en Conmebol y jugó un único amistoso previo, con goleada 4-0 ante Nicaragua.

"Estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón. Estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria “dijo Alfaro.

El Grupo D tendrá su cierre en la primera rueda el domingo desde las 13hs, cuando Australia se enfrente a Turquía.