Inauguran Centro de Alto Rendimiento para la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio un paso histórico en materia de infraestructura deportiva con la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, ubicado en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla. La apertura oficial tuvo lugar el martes 24 de febrero y contó con la presencia de figuras de primer nivel del fútbol mundial, como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, lo que refleja la relevancia que tiene este proyecto para el fútbol de la región.



El complejo, construido sobre un área de 4.000 metros cuadrados, fue concebido bajo un modelo de concentración integral que busca que jugadores y jugadoras cuenten con todos los recursos necesarios sin tener que salir de la sede. Con 48 habitaciones —sencillas y dobles— decoradas con réplicas de camisetas históricas de la Selección, el espacio combina identidad deportiva con comodidad de alto nivel. A esto se suman instalaciones de última generación como gimnasio, zonas húmedas, spa, barbería, peluquería, terraza lúdica, área de juegos y salas de análisis táctico, todo conectado directamente con los campos de entrenamiento y las áreas médicas especializadas.

La inversión total del proyecto rondó los 37.000 millones de pesos colombianos (10 millones de dólares), de los cuales cinco millones de dólares fueron aportados por la Conmebol y el resto provino de recursos propios de la FCF. La gestión del hotel estará a cargo de la propia Federación, con personal especializado en hotelería y turismo, replicando el modelo que ya funciona exitosamente en la sede de Bogotá.



Con esta obra, la Selección Colombia se posiciona a la altura de las grandes potencias del fútbol mundial, al contar con un espacio propio que garantiza confort, control profesional y condiciones óptimas de preparación y recuperación, sin depender de hoteles externos. Un avance que no solo mejora la logística del equipo nacional, sino que también consolida a Barranquilla como un epicentro estratégico del fútbol colombiano.