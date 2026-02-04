El entrenamiento matutino de Boca en el predio de Ezeiza tuvo una muy mala noticia: se confirmó el desgarro de Exequiel Zeballos y estará al menos tres semanas sin jugar. El Changuito debió abandonar la práctica tras sufrir una molestia en uno de sus isquiotibiales y, luego de realizarse estudios, éstos dieron certeza de la lesión muscular, que alejará a la figura del Xeneize de los duelos ante Vélez y Platense, con la esperanza de volver ante Racing o, en su defecto, ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

La preocupación crece en el cuerpo técnico dirigido por Claudio Úbeda, quien ya lidiaba con las ausencias de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel. Ahora, con la confirmación de que Zeballos no estará en el próximo partido frente a Vélez en Liniers, el Sifón deberá tomar la decisión de apurar la vuelta de éste último, que tenía chances de ir al banco el fin de semana tras su desgarro, o seguir apostando por los juveniles Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.

Actualmente, la lista de lesionados de Boca es muy amplia y excede a los mencionados delanteros: Alan Velasco, Carlos Palacios y Lucas Janson, que había empezado el torneo como titular, suman a la enfermería del Xeneize. Con este panorama, es casi seguro que Úbeda vuelva a apostar por Kevin Zenón, que volvió a ser considerado dentro de los once ante Estudiantes pero fue al banco ante Newell's.