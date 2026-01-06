Boca movió fichas y dejó un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera. En medio del ruido del mercado y con varios clubes atentos a su plantel, la dirigencia activó un fuerte operativo de renovación de contratos para asegurar la base del equipo y blindar a sus futbolistas más valiosos. Seis ya firmaron. Ahora, todas las miradas apuntan a Exequiel Zeballos.

El Changuito es la prioridad. Con apenas 23 años, fue uno de los puntos más altos del cierre de la última temporada y terminó de consolidarse en partidos grandes. Su actuación en el Superclásico ante River, con gol y asistencia en la Bombonera, lo puso definitivamente en el centro de la escena y encendió la alarma dirigencial por la duración de su vínculo, que vence en diciembre de 2026.

El escenario no era menor: en seis meses, Zeballos quedaba habilitado para negociar como jugador libre. Por eso, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado avanzan en una renovación que incluirá una mejora salarial y una extensión contractual que podría llevarse hasta 2029 o incluso 2030. El anuncio oficial, según se espera en el club, sería cuestión de días.

Mientras tanto, Boca ya aseguró otras piezas importantes. Entre los nombres de mayor peso aparece Ander Herrera, quien renovó hasta diciembre de 2026 bajo un esquema salarial vinculado a su rendimiento, una decisión tomada tras un año marcado por las lesiones. En la misma línea, Javier García extendió su contrato hasta el final de la próxima temporada, respaldado por su rol como referente del vestuario.

El caso que más ruido generó fue el de Milton Delgado. El mediocampista, reciente Balón de Bronce en el Mundial Sub 20, firmó hasta diciembre de 2029 con una mejora sustancial, luego de despertar el interés de clubes como CSKA Moscú e Inter Miami. Boca actuó rápido y lo blindó.

También renovaron Leandro Brey, Lautaro Blanco y Lautaro Di Lollo. Blanco, afianzado como lateral izquierdo, extendió su vínculo hasta 2029 con una mejora salarial que ratifica su lugar en el equipo. Brey sigue siendo apuntado como el arquero del futuro y Di Lollo recibió el respaldo del club tras afirmarse como titular en la zaga central desde el segundo semestre del año pasado.

En Boca saben que la competitividad no solo se juega los domingos. La gestión de contratos se volvió una batalla clave y el club decidió darla. Seis firmas ya están selladas. Falta la más esperada. La del Changuito, la joya que el hincha quiere seguir viendo con la azul y oro.