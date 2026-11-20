El fútbol argentino siempre ha sido una gran escuela de entrenadores y la presencia de Rodolfo Arruabarrena en el banco de Boca Juniors y de Eduardo Domínguez en el de Atlético Mineiro escribirá una nueva página en la final de la Copa Sudamericana.

El ciclo Xeneize de la mano del “Vasco” se puso en marcha en junio, reemplazando a Claudio Úbeda, mientras que el “Barba” tomó la posta de Jorge Sampaoli en febrero en el vecino país.

Eduardo Domínguez inicio su ciclo en el Atlético Mineiro en el mes de febrero, después de dejar a Estudiantes de La Plata.

Para Arruabarrena representó su segundo ciclo al frente del club que lo formó como futbolista, mientras que Domínguez dejó Estudiantes de La Plata para vivir su primera experiencia en el exterior.

Por el poco tiempo que lleva en Boca, lo del ex marcador lateral izquierdo resulta asombroso en cuanto a resultados porque ya ganó la Tabla Anual de la Liga Profesional, está en octavos de final del Torneo Clausura 2026, final de la Copa Argentina y en el partido decisivo por el trofeo de la Conmebol.

Domínguez, por su parte, alternó buenas y malas y en el Brasileirao donde marcha séptimo y sólo aspira a clasificar para la Copa Sudamericana. Hizo semis de la Copa de su país y perdió la final del Campeonato Estadual.

Zurdos y contemporáneos

Los dos entrenadores se conocen desde la época de fútbolistas. El actual de Boca Juniors es tres años más grande que su rival, pero animaron cruces en primera división.

Por condiciones individuales, Arruabarrena desarrolló una extensa trayectoria en Europa, mientras que el surgido de La Fábrica de Vélez se mantuvo en la máxima división de la Argentina.

Ambos zurdos, el conductor del último campeón de la Tabla Anual nacional se desempeño siempre como número 3, mientras que el conductor del Mineiro fue un destacado segundo marcador central.