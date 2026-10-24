A partir del mediodía de este sábado, 25 colectivos se pusieron en marcha desde distintos sectores de la ciudad rumbo a San Francisco, Córdoba, sede de la final del Torneo Federal A para trasladar a los hinchas del Cipolletti que coparán una de las cabeceras.

Impresionante movilización popular provocó la definición ante San Martín de Formosa, en búsqueda de un sueño colectivo que es volver a la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.

El grueso de la movilización partió desde el predio de Rivadavia y Pacheco, pero también hubo un gran movimiento en el Parque Norte, sobre calle La Esmeralda, con las unidades que coordinaron las facciones de la popular cipoleña.

Cada colectivo armó su fila por lista y fueron saliendo por turnos.

Además, algunas camionetas contratadas eligieron el Derivador Centenario como punto de encuentro y a todos ellos se sumaron decenas de vehículos particulares que partieron por diferentes caminos para llegar a destino.

El mal estado de las rutas obligó a agudizar el ingenio. Los mapas online llevaron por Ruta 151 a algunos, pero otros salieron hacia la Nacional 22. Casa de Piedra o Río Colorado se fijó en la hoja de viaje como el primer destino.

Todos concluirán en un descampado cercano al Estadio Juan Pablo Francia, sobre la Ruta Nacional 19, para alentar a los colores rionegrinos desde la madrugada del domingo.

La reunión será a metros del estadio, escoltados por la seguridad dispuesta por la organización, todos juntos para afinar las canciones y la recepción del equipo que conduce Fabián Enríquez que está al tanto de todo de lo sucedido.

La familia de todos los integrantes del plantel también emprendió viaje en uno de los dos colectivos dispuestos por la institución para ellos.

Gobernador e Intendente

El acompañamiento de Cipolletti hasta San Fransico incluirá la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler.

Ambos funcionarios viajaron juntos vía aérea hasta Córdoba Capital y allí completar vía terrestre los 215 kilómetros de distancia. Lo primero que hicieron al llegar a la ciudad donde se disputará el partido fue ir pisar el campo de juego. Ayudarán a coordinar tareas para esperar por los hinchas del Albinegro y que todo sea un fiesta.