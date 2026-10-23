Todo listo para la multitudinaria caravana de hinchas que viajarán desde Cipolletti a San Francisco, Córdoba, para presenciar la final del Torneo Federal 2026 ante San Martín de Formosa.

El partido será el domingo a las 15 en la cancha de Sportivo de la ciudad sede del gran evento y el grueso de la parcialidad partirá el sábado a las 15 desde el Parque Eric Rosauer.

A los simpatizantes albinegros que ya agotaron los 15 colectivos dispuestos por la institución se les pide que estén en el pulmón verde de la localidad una hora antes. A ellos se sumó una unidad para los familiares de los jugadores y los de la facción conocida como “La 69”.

En fila comenzarán a recorrer los poco más de 1200 kilómetros de distancia con la intención primaria de no detenerse en ningún lugar. Por eso se dará prioridad en los sanitarios a bordo para las damas y se solicita que todos preparen sus viandas de comida y bebidas no alcohólicas.

El micro del plantel de Cipolletti ya partió hacia Córdoba. Los más de 20 que llenaron los hinchas lo harán el sábado por la tarde.

Por sorteo, Cipolletti fue designado local por lo que ocupará la tribuna cabecera que da a espaldas a la Ruta Nacional 19, donde habrá espacio para estacionar los colectivos y los autos particulares que arriben con público rionegrino.

Tribuna segura

El operativo y la logística de la final está a cargo del Consejo Federal, la Policía de Córdoba implementará el sistema de Tribuna Segura por lo que todos los visitantes deberán presentar DNI físico o en la aplicación Mi Argentina para ser auditados en los controles previos.

Desde la dirigencia albinegra se solicita que el ingreso al estadio cordobés sea lo más temprano posible, evitando las reuniones previas en las calles de San Francisco para no sufrir contratiempos.

Además, para los que queden en la ciudad, en La Visera se colocará una pantalla gigante para seguir en directo todas las acciones del partido. La subcomisión de básquet del club coordinará la logística y se habilitarán las cantinas del estadio.