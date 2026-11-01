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Todo listo: estas son las formaciones de Boca y River para el Superclásico

Arruabarrena y Ponzio definieron sus respectivos equipos para el duelo en La Bombonera, que comienza desde las 15hs.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 01 de noviembre de 2026 a las 13:42
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Desde las 15 lo escuchas por AM 550

A pocas horas de una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino, Boca y River confirmaron sus respectivas formaciones para el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este domingo, desde las 15, en La Bombonera, con Nicolás Ramírez como árbitro principal.

Por el lado del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena apuesta por un equipo con experiencia y jerarquía en todas sus líneas. Álvaro Montero estará bajo los tres palos, mientras que la defensa estará integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

En la mitad de la cancha estarán Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, mientras que el tridente ofensivo estará compuesto por Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

En tanto, Leonardo Ponzio también definió el once titular del Millonario, que tendrá algunas novedades. Santiago Beltrán será el arquero y estará acompañado en defensa por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

El mediocampo estará conformado por Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada, mientras que Ángel Correa y Lucas Beltrán serán los encargados de conformar la dupla de ataque.

Las formaciones confirmadas

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

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