El Gran Premio de México tuvo de todo: bandera roja, una segunda reanudación y con la consagración como campeón del italiano Kimi Antonelli que terminó tercero, detrás de Max Verstappen y Leweis Hamilton en la pelea de grandes que contó con una soberbia actuación de Franco Colpinto, octavo en la pista principal del Autódromo Hermanos Rodríguez que horas más tarde lo premió con una posición más por la sanción a Óscar Piastri.

Italia celebra a su nuevo campeón después de 73 años de historia, el primero de ese país en hacerlo sin correr para Ferrari y el más joven de todos los tiempos con apenas 20 años y 68 días. Impresionante año del "bambino" que le devolvió la gloria a Mercedes Benz, tras la era que marcó Lewis Hamilton.

Con todos los flashes apuntando para otro lado, lo del argentino en pista fue sensacional. Largó 11° y en las primeras curvas avanzó tres posiciones. Luego de la bandera roja salió airoso desde el noveno puesto y gracias al ritmo del Alpine terminó octavo, regresando a la zona de puntos. Una sanción posterior al australiano que corre para MacLaren, le terminó dando al representante nacional el premio extra de una posición más.

Lo que viene será nada menos que el Gran Premio de Brasil, donde se espera una marea celeste y blanca para apuntalar el trabajo del corredor sudamericano.

Vuelta a Vuelta

En una final pautada a 71 vueltas, el representante de Alpine se mezcló con los mejores, marcando el retroceso de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien fue a parar al 13° puesto.

La largada no sólo fue una nota destacada para el sudamericano, también para Charles Leclerc, quien rápidamente saltó de tercero a líder.

Vuelta 6: Colapinto perdió una posición a manos de Lando Norris de MacLaren. Ferrari manda, pero no con Hamilton, sino con el francés Leclerc.

Vuelta 9: el argentino cae al puesto nueve. Su objetivo es llegar en zona de puntos y por ahora cumple. Leclerc continúa en lo más alto y Atonelli se mantiene cuarto rumbo al título de campeón. El número 43 y Max Vertsappen que está segundo, son los únicos de punta con neumáticos medios. Todos los demás protagonistas arrancaron con compuesto duro.

Vuelta 13: sanción de 5 segundos para Leclerc por una maniobra en la que se pasó de la curva en la lucha con Hamilton en el comienzo.

Vuelta 14: penalización de 10 segundos para Russell y Antonelli acaricia el campeonato. El italiano sería el piloto más joven en consagrarse de toda la historia, apenas 19 años.

Vuelta 17: Colapinto se mantiene noveno. Se viene la parada en boxes. Verstappen es el líder virtual de la competencia, porque Leclerc deberá pagar 5 segundos en boxes. Antonelli continúa cuarto y pasea rumbo al campeonato porque su escolta Russell irá a parar detrás de los diez primeros después de su sanción.

Vuelta 18: Gasly, el compañero de Colapinto es el primero en detenerse en los boxes. Pasó al compuesto medio.

Vuelta 21: Colapinto se mantiene noveno, pero muy atento a los 5 segundos que debe pagar Leclerc y los 10 que deberá devolver Russell.

Veulta 28. Colapinto octavo sin cumplir ninguna detención. Hamilton en la punta, pero deberá pasar por los pits. Cuando todo se acomode, será Verstappen el puntero.

Vuelta 29: Antonelli pasó al primer puesto, sin detenciones. Colapinto sigue en pista con los medios, en el octavo lugar.

Vuelta 35: Colapinto ingresa a boxes para cambiar a neumáticos blandos. El argentino llegó a estar séptimo. El argentino volvió 13°, detrás de Gasly y se viene otra inerna de equipo de cara al desenlace.

Vuelta 37: Antonelli sigue sin parar y sigue liderando con los neuméticos blandos de la partida.

Vuelta 38: se viene la pelea Colap

Vuelta 41: Colapinto regresa a zona de puntos. Está décimo y Antonelli estira el rendimiento de los neumáticos blandos para mantenerse puntero.into-Gasly en la mitad del pelotón. Esta vez, el francés cedió la posición porque el número 43 viene mucho mejor que él en la pelea por sumar buenos puntos.

Vuelta 43: el argentino de Alpine avanza y ya está noveno en la grilla.

Vuelta 45: auto de seguridad. Colapinto se mantiene en pista, pero los de punta eligen todos parar para cambiar neumáticos. Botas fue el protagonista del accidente con Cadillac. La decisión de los comisarios deportivos fue la bandera roja. Grilla completa a boxes.

Vuelta 49. Después de la reanudación con partida detenida, Colapinto mantuvo el noveno lugar. Verstappen es el líder y Antonelli el nuevo campeón. Quedan 12 giros.

Vuelta 56: Colapinto mantiene el noveno puesto, delante de Gasly. Verstappen puntero y Antonelli tercero. Con este podio, el italiano se consagra campeón por primera vez.

Vuelta 59: golpe de escena para la carrera del argentino. Lindblad fue tocado por Piastri y el competidor de los Alpine quedó afuera de competencia. Avanza el sudamericano hasta el octavo lugar.

Vuelta 66 de 71: Piastri marcha séptimo, delante de Colapinto, pero el australiano es investigado por la maniobra contra Lindblad. Gasly está décimo.

La previa

El británico Lewis Hamilton fue el más rápido de la clasificación con un tiempo de 1:16.514 y consiguió una pole histórica para Ferrari. Superó por apenas nueve milésimas a George Russell, de Mercedes, mientras que Charles Leclerc completó el tercer puesto, también con un auto de la marca italiana. Max Verstappen había terminado cuarto en la clasificación, pero recibió penalización con un puesto y comenzará atrás de Antonelli.

Grilla final de partida para el GP de méxico

Por su parte, el piloto argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2. Su registro fue de 1:17.640. Colapinto tendrá por delante a Nico Hülkenberg y compartirá la sexta fila con Oscar Piastri, que largará duodécimo. El objetivo será aprovechar la largada y las oportunidades que pueda ofrecer una carrera en un circuito donde la posición de salida y la gestión de los neumáticos pueden resultar determinantes.

La lucha por el título tiene a Kimi Antonelli como gran candidato. El italiano de Mercedes llega a México con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y tiene la posibilidad de acercarse todavía más a la consagración. El piloto de Mercedes podría consagrarse campeón en México si termina noveno o mejor, según los escenarios previos a la competencia. Con 365 puntos, mantiene una diferencia de 123 unidades sobre su compañero de equipo: Russell.

El joven italiano puede consagrarse campeón de la temporada 2026

Para Alpine será importante el rendimiento de sus dos pilotos: Pierre Gasly consiguió el noveno puesto de largada, mientras que Colapinto deberá remontar desde la sexta fila.El argentino tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos y continuar creciendo en la temporada. Desde el undécimo lugar, buscará aprovechar las alternativas de la competencia para meterse en la zona de puntos.

El circuito Hermanos Rodriguez cuenta con un total de 4.304 metros y 71 vueltas, y se ubica a una desafiante altitud de 2250mts sobre el nivel del mar. Toda la actividad de la Fórmula 1 se podrá seguir en por Fox Sports y Disney+.