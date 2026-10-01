El show debe continuar y tras la intempestiva salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, la Selección de Portugal se impuso a Dinamarca 4 a 2 por la 3ª fecha de la UEFA Nations League como visitante.

Todavía resuenan los ecos de la partida de Cristiano Ronaldo del búnker luso tras el desencuentro con el técnico Jorge Jesus, quien lo mandó a hacer los movimientos precompetitivos en el duelo previo ante Noruega, pero que no lo utilizó después de haberlo llevado al banco de suplentes.

Tras el hecho, Jesus brindó una conferencia de prensa en la que aseguró no tener ningún tema con el número 7 y dijo que le había anticipado al propio jugador que no lo iba a utilizar en los últimos dos partidos de la ventana FIFA.

Sin embargo, parece que las cosas para el delantero no habrían sido tan claras y por esa razón pegó el portazo apenas el ex Benfica y Flamengo dejó de hablar ante la prensa.

Dos días más tarde, el equipo nacional saltó a la cancha y Leao se calzó la casaca de su compañero emblema en el duelo ante los daneses. La victoria visitante contó con el primer gol de Cancelo a los 13 minutos. El actual futbolista del Barcelona tomó una pelota que salió del área local después de varios rebotes y terminó definiendo por encima del cuerpo del arquero que salió para achicarle el ángulo de definición.

Gonzalo Ramos a los 25, y sólo dos minutos después del empate transitorio de Dinamarca por intermedio de Damsgaard, el 9 jugó una pared de taco con Bruno Fernades y corrió en soledad para la definición.

Pero si de golazos se trataba, la igualdad danesa no tuvo desperdicio a los 8 del complemento porque la jugada nació de su propio campo y terminó en la corrida triunfal de Höjlund, quien también definió sobre el cuerpo del arquero ante la salida del 1.

A los 22, Bruno Fernades volvió a ponerse la capa y sacó un gran pase a la cabeza de Vitinha que llegando al área por sorpresa cabeceó contra el primer palo la pelota en movimiento para poner nuevamente al visitante en ventaja.

La definición del partido se produjo a los 42 con la presencia de Joao Félix para terminar una contra con mucho espacio que dispuso Portigual en el tramo final.

Portugal con 'p' de puntaje perfecto

La primera estación oficial de Jesus al frente del seleccionado fue con puntaje ideal.

Gales, Noruega y Dinamarca cayeron ante el líder perfecto del Grupo 4, secuencia en la que el ex Real Madrid sólo participó del estreno como local ante Gales y no marcó goles.

A los 41 años de edad, su continuidad en la Selección es una incógnita, en medio de muchos rumores que lo señalan como protagonista de una relación no tan cordial con la mayoría de sus compañeros.