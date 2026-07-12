Kyllian Mbappé no afloja en su pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026 y con su tanto ante Marruecos por los cuartos de final en la ciudad de Boston llegó a los 8, la misma cantidad que Lionel Messi en la Argentina que recién se presentara contra Suiza por esta misma instancia.

El francés malogró un penal a los 28 minutos, pero se recuperó en el complemento y marcó la primera diferencia de su seleccionado ante los africanos en el complemento. La victoria del subcampeón del mundo se terminó cerrando con el tanto posterior de Dembélé.

Lionel Messi lleva 8 goles en cinco partdos del Mundial 2026.

Los dos números 10 no son los únicos protagonistas de la pelea por el Botín de Oro, pero ya dejó en el camino al noruego Earling Haaland que se quedó en 7, dos de ellos nada menos que ante Brasil para marcar la partida del pentacampeón en octavos de final. Sin embargo, en el mano a mano ante Inglaterra, el delantero del Manchester City no gravitó y ni siquiera terminó el partido por causas físicas.

Harry Kane, de Inglaterra, sigue con 6. El atacante inglés del Bayern Múnich está presente y sigue en competencia después de haber marcado la salida de México nada menos que en el Estadio Azteca y con un hombre menos desde los 7 minutos del complemento. En cuartos de final, tampoco pudo marcar porque los dos tantos de su equipo fueron obra de Jude Bellingham, quien alcanzó la misma cantidad de festejos.

Mbappé brilló con un doblete ante Suecia, llegó a 6 goles y alcanzó a Lionel Messi en la cima de los goleadores del Mundial 2026.

Así está la tabla de goleadores