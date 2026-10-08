Tomás Roncero protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión española. El periodista, reconocido por su férrea defensa del Real Madrid y su postura crítica hacia Lionel Messi, dejó de lado la rivalidad y ofreció un emotivo discurso tras la despedida del astro argentino de la Selección.

Sus palabras llegaron en el programa El Chiringuito de Jugones, después de ver la desolación de varios de sus compañeros de plató, seguidores confesos del jugador argentino.

"Yo estaría desolado como ellos"

Roncero reconoció la profunda conexión emocional que genera Messi en sus seguidores. "Muchos compañeros que yo veo aquí, yo creo que hasta su felicidad personal ha dependido de Messi. Esa afiliación sentimental te ata de una manera, de por vida. Entonces, el día que ese cordón se rompe, yo estaría ahora mismo desolado como ellos, te lo digo en serio", expresó el periodista.

Roncero y su inesperado mensaje por la despedida de Messi.

El madridista confesó que el discurso del propio Messi lo había conmovido. "A mí sí me ha llegado el discurso de Leo. Me he dado cuenta de que algunos de mis compañeros no se iban de vacaciones igual de felices si Leo triunfaba o no. Parecía que iban en el mismo vagón abrazados. Y si se baja, dicen: '¿Dónde está Leo?'", agregó.

"El fútbol te lleva a la niñez"

El momento más emotivo llegó cuando Roncero trazó un paralelismo con sus propias experiencias como hincha del Real Madrid. Recordó las despedidas de Raúl González y la posible vuelta de Cristiano Ronaldo al Bernabéu como momentos que también lo han hecho llorar.

"Todos los que te han hecho felices. En el fondo somos unos niños todos, porque el fútbol te lleva a la niñez. Tú te enamoras del fútbol cuando eres un niño que eliges a tus ídolos. Y entonces cuando se van los ídolos, se va una parte de tu niñez. Por eso te digo que yo sí les entiendo la desolación que noto en sus caras", sentenció.

Un giro inesperado tras las críticas

El discurso de Roncero sorprendió porque llegó apenas dos días después de sus duras críticas hacia Messi. En la previa del partido despedida, el periodista había cuestionado el legado del argentino, afirmando que estaba "muy alejado de lo que se ha dicho de él, como si hubiera inventado el fútbol".

Incluso había repasado las eliminaciones del Barcelona en la Champions League para argumentar que sus fracasos habían sido "maquillados" por la prensa. Su cambio de tono tras la despedida fue interpretado como un gesto de empatía hacia los aficionados que vieron crecer a Messi y que ahora lo despiden.