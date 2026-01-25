En el marco de los partidos de vuelta de las semifinales de la región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se medirán este domingo Deportivo Roca ante La Amistad de Cipolletti y Bóxing Club de Río Gallegos frente a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

El en el estadio Luis Maiolino del barrio Quintú Panal, habrá choque de equipos rionegrinos y de la Liga Deportiva Confluencia. En el encuentro de ida se impuso La Amistad por 2 a 0 con goles de Kevin Guajardo y Ariel González. Sacó una buena ventaja, pero la serie todavía está abierta y el dueño de casa buscará devolver gentilezas. En caso de que el local gane por dos goles de diferencia, habrá penales.

El partido se pondrá en marcha a las 18 y tendrá a Danilo Viola como el juez principal, será acompañado por Rodrigo Moreno y Jonathan Balda, como jueces de línea, como cuarto árbitro, Juan Bertoya, todos de la Liga Rionegrina de Viedma. La dirigencia "Naranja" decidió bajar las entradas a 10.000 pesos las populares, con el objetivo de tener una mayor concurrencia.

En la ida se impusieron los cipoleños por 2 a 0. Foto: Facebook de Daniel Nestares

En la otra semifinal patagónica, en la ida Jorge Newbery le ganó 3 a 1 a Bóxing, en La Madriguera del barrio 9 de Julio en Comodoro Rivadavia. La vuelta en la capital de Santa Cruz, será este domingo a las 17 con terna bahiense que dirige por la Liga de Coronel Dorrego, Kevin Bustos como colegiado principal y Felipe Zonco junto a Romero Coronel como asistentes y Lucas De Dios como cuarto árbitro.

En el caso de que se impongan los que ganaron la ida, ambos jugaran de visitante, se repetiría la final del 2022. En esa ocasión, "El Lobo" chubutense avanzó a la final al ganar 3 a 2 en Cipolletti, tras empatar en Comodoro Rivadavia había sido empate 1 a 1. Luego, los chubutenses cayeron con Liniers de Bahía Blanca por 2 a 0 en la final por un ascenso, en la cancha del Deportivo Patagones, que subió al Torneo Federal A 2022, en un cotejo plagado de incidentes fuera del estadio, y un arbitraje polémico del siempre cuestionado sanjuanino Pablo Núñez.