El Torneo Regional Federal Amateur define este fin de semana los mejores 8 de la región Patagonia, donde se jugará los partidos de vuelta de los 8vos de final. Independiente vs La Amistad se roba todas las miradas.

La ida quedó en el pasado, pero el resultado jugará su papel importante en los segundo 90´. El Consejo Federal dio a conocer día y horarios para los juegos de vuelta, además de los jueces.

Todos los partidos de los regionales irán el sábado. El destacado estará en La Chaca de independiente, donde el rojo recibe a La Amistad desde las 17hs con arbitraje de Danilo Viola, Rodrigo Moreno y Jonathan Balda, todos de Viedma, serán los jueces. En la ida, independiente se impuso 1-0 en Cipolletti con gol de Ciro Clemente en el complemento.

Por otro lado pero mismo horario, Atlético Regina se medirá contra Alianza de Cutral Co en la perla del Valle, Ezequiel Choque impartirá justicia, seguid por Matías Gutiérrez, y Johana Rial, todos de Bariloche. El elenco rionegrino dio la sorpresa en el Ducas, superando 2-1 al Celeste y dejando la serie ideal para definir en casa.

Regina buscará cerrar la clasificación de local

Además, San Patricio visitará desde las 18hs a Estudiantes Unidos de Bariloche en el Estadio Municipal. Darío Machi, Gastón Sandoval, y Lautaro Osses, todos de Cipolletti, serán los jueces. En los primeros 90´, el santo de impuso por la mínima con un gran cabezazo de Bernardo Deliso.

EL Deportivo Roca definirá su suerte el domingo desde las 19hs ante Sportman en Choele Choel. Leandro Gatica será el árbitro, Lucas Hernández y Martín Molina los líneas, todos de Neuquén. En el Maiolino, fue empate 1-1 en la última jugada para la visita, que ahora podrá dar la gran sorpresa ante el naranja.

Los ganadores de cada serie, se meterán a cuartos de final que se disputará desde el 4 de enero del 2026.