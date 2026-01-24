Entradas VIP a MXGP Argentina 2026 en Bariloche, ya a la venta

El Mundial de Motocross volverá en 2026 a disputarse en la Patagonia y ya comenzó la venta de entradas VIP para el MXGP Argentina YPF, que se disputará el 7 y 8 de marzo en San Carlos de Bariloche, ciudad cordillerana y lacustre del sur de la provincia de Río Negro.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de las plataformas oficiales Paseshow y Entrada Uno, y ofrecen una experiencia premium para quienes buscan vivir la competencia desde un lugar privilegiado del circuito.

El pase VIP tiene un valor de 1.200.000 pesos para adultos y 600.000 pesos para menores de entre 4 y 12 años, con validez para ambas jornadas. La propuesta incluye acceso al mejor sector del trazado, con vista exclusiva a la largada y llegada, permitiendo seguir de cerca los momentos más intensos de la carrera.

Precios Onerosos para las entradas VIP del MXGP Argentina 2026 en Bariloche

Los asistentes contarán con servicio gastronómico y de bebidas all inclusive, que contempla bebidas alcohólicas y tragos, estacionamiento exclusivo durante los dos días de competencia y acceso al Paddock en los horarios habilitados. La entrada también permite la libre circulación por las áreas destinadas al público y la zona del Village.

Con esta alternativa, el MXGP Argentina YPF suma una propuesta premium que combina adrenalina, confort y servicios de primer nivel en un entorno natural único como Bariloche.

Los medios de comunicación nacionales interesados en cubrir el MXGP Argentina 2026 podrán solicitar su acreditación de prensa de manera online, siguiendo el procedimiento y los requisitos publicados en el sitio web oficial, https://mxgpargentina.com/prensa/. El plazo para enviar las solicitudes vence el 20 de febrero.