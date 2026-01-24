El Sturm Graz de Austria protagonizó una acción poco habitual en la UEFA Europa League al reemplazar el logo de su patrocinador cervecero por un mensaje de concientización social. En el partido disputado en Países Bajos frente a Feyenoord, el equipo saltó al campo con la leyenda “Stop violence against women” estampada en el frente de su camiseta.

La modificación respondió a la normativa neerlandesa, que prohíbe la promoción de bebidas alcohólicas en la indumentaria de deportistas y equipos durante eventos deportivos. Ante este escenario, el club optó por transformar una limitación legal en una oportunidad de impacto social, sustituyendo a su sponsor habitual por una causa de interés público.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con una ONG local que brinda refugio y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, y contó con el respaldo explícito de Puntigamer, la cerveza patrocinadora del club. Además, las camisetas utilizadas durante el encuentro serán subastadas y la totalidad de lo recaudado será destinada a la fundación vinculada al Sturm Graz.

No se trata de un hecho aislado en la estrategia del club austríaco. En 2025, durante un partido disputado en Noruega, Sturm Graz también adaptó su camiseta a la legislación local y jugó con el logo de una ONG dedicada al cuidado infantil, consolidando un enfoque que combina cumplimiento normativo, responsabilidad social y visibilidad internacional.