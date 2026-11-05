Por la 15ª y última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura 2026, Gimnasia y Esgrima le gana a Belgrano de Córdoba en La Plata 2 a 1 con la ilusión de ganar para saltar provisoriamente a la punta de la zona B.

A los 6 minutos, Lucas Janson, el delantero que se encuentra a préstamo desde Boca, llegó por el segundo palo para conectar de cabeza, al término de una linda jugada colecltiva del Lobo que la movió de lado a lado a partir de la simpleza de Ignacio Miramón en el círculo central.

El segundo de la tarde en La Plata llegó para el local sobre la media hora. Acción parecida a la del primero, centro desde la izquierda, pero esta vez al ras del piso que encontró al delantero Agustín Auzmendi para tocar al gol. El juez asistente levantó la bandera por posición adelantada del goleador, pero luego de una revisión de varios minutos en la cabina VAR, se confirmó la correcta ubicación del número 29 que llegó a su sexto grito en la campaña.

Sobre el final del primer tiempo, la visita encontró el descuento en los pies de Alcides Benítez que pisó el área rival y puso al Pirata en partido de cara al complemento.

Formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Harlen Castillo; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Nicolás Barros Schelotto, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Franco Vázquez, Lucas Zelarayán; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski..

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Gimnasia y Esgrima La Plata.

TV: TNT Sports.

La previa

Tan buena ha sido la campaña del Lobo que ya sabe que terminó por encima de River Plate en el ordenamiento para jugar los playoffs, clasificó a la Copa Sudamericana y en caso de ganar sueña con meterse también en la próxima Copa Libertadores..Por si eso no fuera poco, el condimento extra del partido es la presencia del polémico Luis Lobo Medina como árbitro principal.

Los dirigidos por Ariel Pereyra se han convertido en uno de los grandes animadores del segundo semestre de la mano de su estratega, el experimentado Ignacio Nacho Fernández.

Ricardo Zielinski, el técnico de un Belgrano que todavía es el campeón del fútbol argentino.

El Pirata, que viene de ser campeón por primera vez en su historia, ya está en la próxima Copa Libertadores de América y con boleto asegurado a los playoffs del Clausura. Para ganar un casillero en la consideración del fixture de cara a los mano a mano necesita una goleada casa imposible como visitante.