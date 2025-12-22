Luego de varios mercados de pases donde coqueteó con un retorno, Nacho Fernández oficializó su retorno a Gimnasia (LP). El volante de 35 años, que culminó su vínculo con River en diciembre, fue presentado en el Lobo en una conferencia de prensa donde no ocultó su emoción por volver al club que lo vio nacer futbolísticamente y al que regresa luego de casi 10 años.

“Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá. Espero que sea un lindo año y poder disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”, dijo Fernández en su presentación, y expresó también sus expectativas para 2026: “Puedo aportar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro. Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Tengo muchas ganas de empezar”.

Previamente, el Tripero había anunciado la llegada del volante con dos videos en sus redes sociales. Uno de ellos fue un compilado de los mejores goles de Fernández durante su etapa en la institución, empezando por el momento de su debut en Primera División, en octubre de 2010 en la derrota ante Argentinos Juniors. Desde allí fueron cinco años, con un préstamo a Temperley en el medio, en donde consiguió el retorno a la máxima categoría con el Lobo en 2013 y llegó a disputar 109 partidos, marcando 16 goles, antes de irse a River.