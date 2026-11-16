Luego de haber quedado afuera de la final por el ascenso a la Liga Profesional, Ferro perdió 1-0 ante Gimnasia y Tiro por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional en Caballito. Con un tanto de Fabricio Rojas donde se observa una clara mano previa no sancionada por el árbitro Maximiliano Manduca, el elenco salteño, obligado a ganar para pasar, logró el triunfo que le dio el boleto a semifinales y el Verde quedó eliminado, por lo que jugará el 2027 nuevamente en la segunda categoría.

Los dirigidos por Juan Sara quedaron señalados tras el insólito quedo final de la fase regular, en la que llevaban cinco puntos a falta de dos fechas y terminaron cediendo el liderazgo a manos de Godoy Cruz que finalmente fue campeón. Gimnasia y Tiro se puso en ventaja a los 15 minutos gracias al tanto de Rojas, que capturó una pelota peinada por uno de sus compañeros pero se ayudó de su brazo para bajarla, algo que el árbitro no advirtió, y definió para meter a su equipo en la próxima instancia.

El descargo del árbitro

Ante los airados reclamos de todo Ferro por la omisión de la mano en el gol de Gimnasia y Tiro, el colegiado Manduca se defendió alegando que él no vio la acción con claridad. Lo llamativo, además de que es una jugada en donde el delantero levanta los brazos por encima de su cabeza, es que ni el línea ni el VAR hayan llamado al árbitro para revisar la situación. Ni bien finalizó el primer tiempo, varios futbolistas del Verde y el entrenador fueron a reclamarle a un Manduca que sin dudas quedó en el centro de la polémica.