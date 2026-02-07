¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
GOLES DE EXPORTACIÓN

El argentino "Taty" Castellanos aseguró un triunfo clave de West Ham en la lucha por el descenso

El delantero mendocino convirtió el segundo tanto de su equipo, que ganó 2 a 0 como visitante y quedó a tres puntos de Nottingham Forest en la lucha por evitar el descenso.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 17:08
El mendocino Valentín "Taty" Castellanos anotó en victoria de West Ham en Premier League

El delantero argentino Valentín Castellanos marcó un gol en la victoria de West Ham como visitante frente a Burnley por 2 a 0, en un partido correspondiente a la 25ª (vigesimaquinta) fecha de la Premier League. El mendocino aseguró el triunfo de su equipo, que de todas formas continúa en zona de descenso.

El neerlandés Crysencio Summerville abrió el marcador a los 13 minutos de juego, mientras que el atacante mendocino -fue titular- amplió la diferencia con un gran cabezazo a los 26 de aquella etapa inicial. Es el segundo grito en el club del "Taty", en cinco encuentros desde su llegada en enero, el primero fue por la FA Cup.

La victoria dejó a West Ham con 23 puntos en el 18º lugar de la tabla de posiciones y a tres de Nottigham Forest, el primero de los que se salvaría de bajar de categoría. En la otra vereda, Burnley continúa con 15 unidades en la 19ª ubicación y muy complicado de cara al final de la temporada.

