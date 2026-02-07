El delantero argentino Valentín Castellanos marcó un gol en la victoria de West Ham como visitante frente a Burnley por 2 a 0, en un partido correspondiente a la 25ª (vigesimaquinta) fecha de la Premier League. El mendocino aseguró el triunfo de su equipo, que de todas formas continúa en zona de descenso.

El neerlandés Crysencio Summerville abrió el marcador a los 13 minutos de juego, mientras que el atacante mendocino -fue titular- amplió la diferencia con un gran cabezazo a los 26 de aquella etapa inicial. Es el segundo grito en el club del "Taty", en cinco encuentros desde su llegada en enero, el primero fue por la FA Cup.

La victoria dejó a West Ham con 23 puntos en el 18º lugar de la tabla de posiciones y a tres de Nottigham Forest, el primero de los que se salvaría de bajar de categoría. En la otra vereda, Burnley continúa con 15 unidades en la 19ª ubicación y muy complicado de cara al final de la temporada.