En una jornada festiva que marcó el inicio del 2026, se confirmó el futuro de Valentín Castellanos. El delantero argentino dejará la Lazio de Roma en el fútbol italiano en este mercado invernal europeo y será nuevo refuerzo del West Ham, que apostó fuerte para quedarse con el goleador. Así, el "Taty" dará el salto a la Premier League con el objetivo de volver a ser considerado por la Selección Argentina.

El acuerdo, cerrado de palabra, se selló en una cifra cercana a los 29 millones de euros. Castellanos firmará un contrato por cinco temporadas con los Hammers, que lograron imponerse ante el interés de Leeds United, Brentford y hasta Flamengo. Es que ninguno de ellos alcanzó las pretensiones económicas de la Lazio.

La urgencia deportiva explica la fuerte inversión del West Ham. El equipo londinense atraviesa un presente delicado en la Premier League: suma 14 puntos en 19 fechas y se ubica en el 18° puesto, en zona de descenso. Hoy está a cuatro unidades del último equipo que logra la permanencia.

Las redes sociales en Europa, hablan del traspaso del mendocino al fútbol británico

En el conjunto inglés, Castellanos deberá ganarse su lugar en una competencia exigente. Peleará mano a mano por el puesto de centrodelantero con Niclas Füllkrug y Callum Wilson, dos nombres de peso en el plantel.

Un detalle clave del pase involucra al New York City FC, que percibirá el 10% del monto total de la venta. El club estadounidense conservó ese porcentaje cuando el argentino emigró a Italia. Castellanos había llegado a la Lazio desde el Girona por 15 millones y, en 91 partidos, anotó 20 goles y dio 16 asistencias, aunque en esta última temporada perdió protagonismo.