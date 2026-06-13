Tres goles en el primer tiempo recibió Paraguay por parte de Estados Unidos en el marco de la primera fecha del Grupo D y en su vuelta a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

Desde Brasil 2018 con la goleada de Alemania 7 a 1 ante el pentacampeón y anfitrión que, una primera mitad no entregaba esta cantidad de goles por parte de un mismo equipo.

Lo vivido en el Mineirao hace 8 años fue por una instancia eliminatoria, nada menos que en semifinales cuando el conjunto europeo anotó en cinco ocasiones en el mismo lapso de tiempo, mientras que en Los Ángeles se juega apenas la primera fecha del Grupo D.

Damián Bobadilla, con su autogol, se convirtió en el futbolista número 51 en la historia mundialista en marcar contra su propio arquero. Esta vez, el yerro del mediocampista guaraní sirvió para que, el local, abra la cuenta.

Superioridad notable por parte del equipo de Mauricio Pochettino que de esta manera se presenta en sociedad con autoridad, dentro de un cuadrangular en el que también compiten Australia y Túnez.

El mejor de los anfitriones

Por lo observado en sólo 45 minutos, Estados Unidos tiene la velocidad que no mostró México ante Sudáfrica ni la disciplina en la presión para recuperar rápido la pelota que le faltó a Canadá contra Bosnia.

De los tres países anfitriones, sin dudas que los yanquis son los más encumbrados de todos y comenzaron pisando fuerte en un estadio espectacular como el de Los Ángeles.