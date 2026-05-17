Argentinos Juniors no aguantó la ventaja y Belgrano de Córdoba se lo terminó empatano 1 a 1 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal por la llave que definirá al rival de River en la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.Nazareno Arasa es el juez de un duelo que se puso en marcha a las 17 y que se va al alargue para encontrar al ganador.

Fiel a su estilo de juego, el dueño de casa se hizo cargo de la posesión de pelota y a partir de su tenencia se instaló en el campo cordobés.Apenas 6 minutos tardó el Bicho en abrir la cuenta, por intermedio de su juvenil Facundo Jainikoski que llegó al área rival para terminar una productirva jugada colectiva con la pelota en los pies de casi todos sus jugadores.

Todo sucedía muy rápido en el arranque de la semifinal y el central visitante Lisandro López dejó el partido a los 14 minutos por una lesión muscular. En su lugar ingresó Agustín Falcón.

Los movimientos en campo del dueño de casa le quitaron chances al Pirata que, de la única manera que encuentró algún tipo de chances en el primer tiempo, fue con la potencia del centro delantero Lucas Passerini. El muy buen mediocampo del conjunto que dirige Nicolás Diez impuso todas las condiciones y redondió un primer de tiempo de gran nivel técnico.

Se iba la primera parte del dueño y volvió a aparecer toda la técnica de los jugadores de Argentinos que en cuatro toques llegaron el área rival. El centro de Sebastián Prieto desde la izquierda se encontró con la diagonal de Iván Morales y la buena atajada del arquero Thiago Cardozo evitó el segundo gol de la tarde.

Segundo tiempo

Para la vuelta de vestuarios, Belgrano cambió. Zielinsky le dio minutos al experimentado Juan Vázquez para manera mejor la pelota en mitad de cancha. Pero quien continuó encendido en el equipo porteño fue el joven Jainikoshi que en la posición de extremo por la derecha ganó en velodidad cada vez que se lo propuso.

Siempre, lo más peligroso en la ofensiva de los cordobeses fue el 9, Passerini, a quien intentan no darle metros para el giro y le doblan marca en el juego aéreo.Resultado corto para lo que viene siendo el trámite, pero con mucho tiempo por jugar todavía, apenas 12 minutos de la segunda mitad en la semifinal.

El Celeste logró sacarle la pelota a Argentinos, que sin ella sufre el trámite. Controla y defiende cada vez más cerca de su propia área, apostando a una contra que no aparece y la victoria transitoria por un gol no le asegura nada a 18 minutos del cierre.

Los cambios ofensivos del lado cordobés fueron el contraste con los defensivos del Bicho, los equipos quedaron partidos y la B fue con todo, con lo que pudo. Argentinos nunca acertó ninguna contra y en la última pelota de la noche, el ingresado Nicolás "Uvita" Fernández tomó un rebote dentro del área grande y cruzó la definición para el 1 a 1 final que manda el partido al alargue para conocer el nombre del otro finalista del certamen.

Síntesis

Argentinos Juniors 1: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Facundo Jainikoski, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba 1: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Gol: PT 6' Jainikoski (A).

Cambios: PT 14' Agustín Falcón por López (B). ST al inicio Ramiro Hernandes por González Metilli (B) y Juan Vázquez por Longo (B), 27' Gabriel Firentín por Jainikoski (A), 38’ Lucas Gómez por Morales (A), Enzo Pérez por Oroz (A) y Nicolás Fernández por Sánchez (B), 41' Eric Godoy por Lescano (A), 42' Lautaro Gutiérrez por Sporle (B). Tiempo extra: al inicio del PT Federico Ricca por Gutiérrez (B).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora de Inicio: 17.

Estadio: Diego Armando Maradona, Buenos Aires.

La previa

El partido es transmitido por Prima Multimedios, a través de sus radios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipollett.

El equipo de Nicolás Diez viene de ganarle 1 a 0 a Huracán, el pasado martes en condición de local tras un partido friccionado por los cuartos de final, eliminatoria que llegó al tiempo extra y encontró el gol de El Bicho a los 5 minutos de ese primer tiempo por intermedio de Tomás Molina para picar boleto al grupo de los cuatro mejores del primer semestre del año.

Argentinos llegó a los playoffs después de haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos, cinco menos que el líder Independiente Rivadavia que quedó eliminado prematuramente ante Unión de Santa Fe en los octavos de final.

El mediocampista Hernán López Muñoz fue reemplazado en el inicio del complemento del cruce ante el Globo por el chileno Iván Morales debido a una molestia física. La presencia del enganche formado en River quedó descartada y el trasandino tendrán su gran chance desde el arranque.

Su rival, el equipo que dirige Ricardo Zielinski viene de ganar en casa 2 a 0 a Unión. Luego de un primer tiempo en el que fue superior con varias oportunidades de peligro, Belgrano abrió el marcador a los 20 minutos del complemento por intemedio de Adrián Sánchez y lo definió más tarde Ramiro Hernándes.

Belgrano se metió en estos mano a mano luego de haber finalizado quinto en la Zona B con 26 puntos, tres menos que Argentinos Juniors, su rival de esta tarde, ante el que empató 0 a 0 en febrero por la fecha 3 de la fase regular.

Para este encuentro, Zielinski decidió un solo cambio: el retorno del delantero Lucas Passerini en lugar de Nicolás Fernández, tras haber cumplido la fecha de suspensión que le cayó tras el clásico cordobés ante Talleres en los octavos de final.