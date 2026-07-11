“Hey Jude” cantan los hinchas ingleses con la melodía de los "Beatles" en honor al mediocampista Jude Bellingham, héroe en el partido de los cuartos de final que el equipo británico le ganó a Noruega 2 a 1 en el tiempo extra con goles del actual jugador del Real Madrid.

El número 10 ya había sido figura en México contra el combinado americano en el histórico Estadio Azteza y en La Florida estadounidense volvió a hacerse presente.

Bellingham aportó el 1 a 1 parcial sobre el final del primer tiempo, al término de una jugada que arrancó por la derecha y lo encontró a la corrida al goleador para controlar con derecha y definir con la pierna izquierda.

Ya sin energías físicas, maltratados por el calor de Miami, nuevamente Bellingham se hizo presente en el arranque del tiempo extra para tomar un rebote servido por el arquero Orjan Nyland ante un remate de media distancia. De esta manera, llegó a su sexto festejo en el presente certamen, quedando a dos de Lionel Messi y Kyllian Mbappé.

Con la tarea personal hecha y agotado, el técnico Tomas Tuchel lo reemplazó a falta de 10 minutos para concluir el alargue, cuando la misión del equipo inglés pasó a ser solamente aguantar la victoria.

Desde el 2018

Desde Rusia en 2018 que Inglaterra no juega una semifinal mundialista. El representante de la Premiere League volverá a esa instancia y su rival saldrá de la llave que protagonizarán en Kansas la Argentina y Suiza.

Su verdugo en esa última aventura terminó siendo Croacia que luego cayó en la final ante Francia.