La historia de Lisandro Martínez, el crack argentino que juega de 6

Los flashes se fueron con Lionel Messi tras el agónico 3 a 2 de la Argentina ante Cabo Verde en Miami, pero Lisandro Martínez fue figura en el cruce de 16avos que puso al campeón del mundo contra las cuerdas.

Fue el partido de los marcadores centrales, no sólo del lado albiceleste también por el aporte fundamental de Cristian Romero, sino por la actuación sobresaliente de Diney Borges y Roberto Lopes en el conjunto africano.

Sin embargo, lo de Licha Martínez fue sensacional, tanto como el pase largo que sirvió en asistencia para el 10 a los 28 minutos del partido, o el gol del 2 a 1 parcial en el comienzo del suplementario.

Una montaña rusa de emociones similar a lo vivido por él en la previa a la Copa del Mundo, desde el 2 de febrero de 2025 cuando el futbolista de 28 años de edad sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla en la pierna izquierda, lesión que le demandó casi 10 meses de recuperación con la camiseta del Manchester United, donde siempre fue duramente criticado. Para colmo, en pleno plan de regreso fue expulsado y recibió 3 fechas de suspensión por tirar del pelo a un delantero rival.

Estereotipo

Desde su metro y 75 centímetros, Martínez es un central poco convencional con la modernidad, sobre todo en Europa, que los prefieren altos y más potentes.

El nacido en Gualeguaychú siempre tuvo que lidiar con ese estereotipo que, de entrada, le valió la salida de Newell’s, su club formador, por decisión de Juan Manuel Llop.

Por eso fue que salió a Defensa y Justicia y en Florencia Varea fue campeón de todo, Sudamericana incluida, bajo la conducción de Hernán Crespo que fue quien lo vio en la Reserva rosarina.

Ajax fue quien le abrió las puertas del viejo continente en 2019 y Países Bajos no demoró en destacarse, no sólo por su solvencia en la marca, sino también por su claridad conceptual y técnica para salir desde el fondo.

Martínez es un 6 que tranquilamente podría desempeñarse como mediocampista central y ese es un plus que Lionel Scaloni ve en él para preferirlo encima de Nicolás Ottamendi.

La decisión del seleccionador es otro de sus aciertos muy importantes y ya nadie puede poner en objeción su predilección por el zurdo, acompañando a Cuti Romero con quien se conocen desde el proceso en selecciones juveniles. El cordobés, el entrerriano y Nahuel Molina son inseparables en la concentración, una última línea muy unida que juegan con un plus en cada partido del seleccionado.

Licha, sobre Messi

Al término del partido que lo ratificó como uno de los centrales tops del mundo, Martínez tuvo palabras de elogio hacia Messi, poniéndolo como ejemplo de constancia y esfuerzo: “Leo Messi es un gran ejemplo porque ha sufrido mucho a lo largo de toda su carrera, ha sufrido derrotas y nunca se rindió”.

Lisandro Martínez junto a Lionel Messi, las dos grandes figuras de la victoria de la Argentina ane Cabo Verde en Miami.

Y en el mismo tono reconoció que el nacimiento de su hija Aurora, a un mes de la dura lesión en la Premier League, salvó su carrera deportiva: “Si ella no hubiera nacido en ese momento, no sé si yo ahora estaría acá”.

Es que el sostén familiar en la lluviosa Manchester fue vital para esas primeras semanas de recuperación, junto al acompañamiento del cuerpo técnico de la Selección que hasta se lo llevó de gira para no perder contacto con él y apuntalar su rehabilitación física.