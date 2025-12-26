Buenas noticias desde Inglaterra para la Selección Argentina de fútbol, ya que el marcador central Lisandro Martínez apareció como titular en el partido de la 18ª fecha de la Premier League, capitaneando al Manchester United que de local superó al Newcastle 1 a 0.

Excelentes noticias para Lionel Scaloni que, a seis meses del arranque de la Copa del Mundo, comienza a tener en plenitud a uno de los puntos altos en la última línea, quien había sufrido la rotura de su ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el arranque del mes de febrero.

El ex Defensa y Justicia venía sumando de a pocos minutos en su recuperación, pero antes de fin de año sorprendió saltando al campo de juego de Old Trafford desde el primer minuto. Finalmente estuvo en cancha 88 minutos, se fue reemplazado a los 43 del complemento por Tyrell Malacia.

´Lisandro Martínez viene cumpliendo todos los plazos de una recuparación extensa que le permitirá llegar al Mundial en condiciones.

Por su tenacidad y la ascendencia que el argentino tiene entre sus compañeros, el técnico Ruben Amorín le confió la cinta de capitán al segundo marcador central, compañero de zaga ideal para Cristian Romero en el campeón del mundo.

Irregular

Manchester llegó a este partido en la 8ª posición de la tabla, abriendo lo que será una nueva jornada de un certamen dominado transitoriamente por Arsenal que suma 39 puntos, contra los 37 de su perseguidor, el Manchester City. La victoria lo llevó a los Rojos hasta las 29 unidades y quedaron quintos, aunque queda completarse toda la jornada.

Tercero aparece el Aston Villa del arquero Emiliano Martínez que se presentará esta sábado desde las 14:30 (hora de la Argentina) como visitante del Chelsea, donde juego Enzo Fernando y Alejandro Garnacho.

El punto será local de Brigthon, mientras que el City de Pep Guardial visitará a Forest.