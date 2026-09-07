Racing perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y quedó último en la Zona B, despertando nuevos insultos de los hinchas hacia su presidente, Diego Milito, tras el pitazo final del árbitro Pablo Echevarría.

De camiseta totalmente alternativa e inédita, el local buscó en los primeros minutos hacerse de la pelota, pero los tucumanos en la primera que fueron a fondo lograron desbordar por la derecha del ataque en una fría noche que igual tuvo un lindo marco de público.

A los 9 minutos llegó el tiempo de polémicas en el Cilindro. Un contragolpe del Decano terminó con la infracción de Ulises Ortegoza sobre el delantero rival. El árbitro Pablo Echevarría no había sancionado infracción, pero a instancias del VAR, señaló la pena máxima.

Y cinco minutos más tarde de toda esa secuencia, el arquero Facundo Cambeses adivinó la intención de Leandro Díaz que remató fuerte al medio y el 1 se quedó parado.

La situación desperdiciada no alteró los planes tucumanos que siguió siendo mejor y más veloz que Racing. A los 24 minutos, Lautaro Godoy con una gran definición pudo con Cambeses y marcó la diferencia.

El desconcierto en Racing es tan grande que el entrenador decidió hacer dos cambios a la media hora de juego. Salieron de la cancha los mediocampistas Matko Miljevich y Ulises Ortegoza para los ingresos de Matías Zaracho y Gastón Lodico. El 10 hizo notar su disconformismo con la decisión de Juan Pablo Vojvoda.

La segunda parte inició con un cambio más por el lado local. Duvan Vergara como extremo por la izquierda en lugar de Tomás Conechny. La Academia monopoliza la pelota, pero eso también es un plan de juego por parte del visitante que espera salir de contragolpe con mucha velocidad.

A los 18 del complemento se hace presente Maravilla Martínez en el ataque de Racing. Centro desde la izquierda por parte de Baltasar Rodríguez y el cabezazo del 9 que forzó la muy buena atajada de Luis Ingolotti.

Arrinconado por el empuje del dueño de casa, Atlético quedó metido dentro de su propia área en un tiro libre y, luego de muchos rebotes, la pelota quedó para el remate de Leonal Pérez que estampó el 1 a 1 parcial y alcanzó su primer gol con esta camiseta a 15 del final.

En el tiempo adicionado, Atlético construyó una gran jugada por la derecha que terminó en centro al área a ras del piso para el toque final de Ramiro Rodríguez.

Síntesis

Racing 1: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Matko Miljevic, Tomás Conechny; Lautaro Díaz, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Tucumán 2: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola, Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Goles: PT 24 Godoy (AT). ST 30' López (R), 45+2' Ramiro Rodríguez (A).

Cambios: PT 31’ Matías Zaracho por Miljevich (R) y Gastón Lodico por Ortegoza (R). ST al inicio Duvan Vergara por Conechny (R)., 36’ Ramiro Rodríguez por Díaz (A), Adrián Fernández por Díaz (R).Árbitro: Pablo Echevarría, 41’ Gabriel Compagnucci por Tessuri (A) y Julián Fernández por Nicola (A), 43' Juan Infante por Galván (A), 45+3' Elías Torres por Zaracho (R).

Árbitro: Pablo Echevarría.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

TV: ESPN Premium.

La previa

El compromiso es casi el último tren que tendrán los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda como para corregir su mala campaña en el Clausura y ha despertado insultos para el presidente Diego Milito. La misión ante su gente no se presenta sencilla contra la formación de Julio César Falcioni. Una buena noticia para el dueño de casa será la presencia de Adrián "Maravilla" Martínez desde el arranque, mientras que la zaga cambia completamente: vuelve Marcos Rojo y el refuerzo Matías Pérez hará su estreno.

Juan Pablo Vojvoda, el DT de un Racing que hace seis fechas no gana por el torneo local.

Por el lado de Atlético Tucumán, llega ubicado en el último casillero de los ocho que avanzarían a los playoffs y suma cuatro partidos invicto entre Copa Argentina y el campeonato con dos victorias, la resonante goleada ante Independiente y otra de visitante ante Estudiantes (RC), y dos empates seguidos sin goles frente a Instituto y Belgrano. El Decano no presentará cambios respecto de la última igualdad en el José Fierro para visitar Avellaneda.