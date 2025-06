La historia de Colidio con Inter: venta millonaria y un paso frustrado

El duelo más atractivo del día entre River e Inter de Milán guarda un condimento extra y es el pasado de Facundo Colidio en el conjunto italiano. El Neroazzurro se lo compró a Boca por 8 millones de euros cuando todavía no había debutado en Primera y se lo llevó como una gran promesa. No obstante, el delantero no pudo hacerse un lugar en el primer equipo del conjunto italiano y, después de un préstamo retornó a Argentina para, años después, volver a verse las caras con su ex club.

A los 17 años, siendo uno de los más prometedores prospectos de la cantera Xeneize, llegó una oferta desde Inter a las oficinas del club entonces presidido por Daniel Angelici: 8 millones de dólares por un juvenil que todavía no formaba parte del plantel superior boquense. Así fue que Colidio partió hacia Milán, donde formó parte del Inter Primavera, el equipo reserva.

Los primeros meses reinó el entusiasmo: el atacante jugaba seguido en el elenco juvenil e incluso recibió el apodo de “Baby Dybala” por la prensa italiana luego de marcar un golazo en la UEFA Youth League. Sin embargo, su paso por Italia fue complicándose con el paso del tiempo porque, pese a integrar los suplentes en algunas ocasiones, el tiempo pasaba y las chances de jugar no aparecían. Finalmente, cuando Antonio Conte asumió en 2019 en el banco de Inter, la decisión del club fue prestarlo.

El ciclo europeo de Colidio continuó en Bélgica, donde estuvo a préstamo dos veces en Sint-Truidense entre 2019 y mediados de 2021. Si bien pudo sumar experiencia y minutos, su proyección no terminó de consolidarse y, tras regresar a Milán quedó parado seis meses, sin lugar en el plantel superior ni un espacio claro en la reserva. En ese momento, el delantero tomó una decisión que sería clave: volver a Argentina para relanzar su carrera.

Retorno a Argentina para renacer

Diego Martínez, técnico que lo había dirigido en las inferiores de Boca, lo llamó para jugar en Tigre y Colidio aceptó la propuesta. Allí, encontró el ambiente ideal para recuperar confianza, formando una muy buena dupla de ataque con Mateo Retegui y volviendo a la órbita de los grandes clubes argentinos y otros de Europa. Luego de muchas ofertas para emigrar, entre las que estuvo un intento de Boca por repatriarlo, su destino terminó siendo River.

Colidio, de los mejores de River en el Mundial de Clubes. (Foto: Getty)

El club de Núñez desembolsó 5 millones de dólares y desde 2023 es parte del Millonario. A los 25 años, ya lejos de aquel que buscaba hacerse lugar en Inter, la vida lo pone hoy enfrente del club que apostó por él pero donde las cosas no funcionaron. "Va a ser un partido lindo. Todos sabemos lo que significa Inter, viene de jugar una final de Champions. Es un partido importante, donde nosotros también nos jugamos mucho”, dijo, y agregó: “Lo importante es que dependemos de nosotros. El partido lo vamos a jugar como siempre, siendo River".