Tras su empate en Tucumán del arranque, Independiente Rivadavia defiende en Mendoza y ante su gente el liderazgo de la tabla anual de posiciones recibiendo a Huracán, partido que comenzó a las 19 con el arbitraje de Pablo Dóvalo y que gana el local 2 a 0.

Lleno de variantes, el anfitrión mendocino se apoderó de las acciones del partido y a los 23 minutos abrió el marcador a través de Alex Arce, quien terminó con pirueta un gran centro de Matías Fernández que ya había hecho todo el trabajo por la derecha del ataque.

A La Lepra ya se lo habían anulado a los 12 por posición adelantada, pero no dejó de ser mucho más que su rival para ponerse en ventaja merecidamente y mantenerse como el mejor equipo del año en el fútbol argentino.

El Globo nunca pudo tomarle el pulso al primer tiempo, más allá de generar alguna jugada de peligro como para empatarlo transitoriamente. Hasta que en el tiempo adicionado al reglamentario llegó José Florentín desde la mitad de la cancha para tomar una pelota servida al ras del piso para colocarla lejos del alcance del arquero Hernán Galíndez.

La previa

La programación del jueves por la segunda fecha de la zona B en el Torneo Clausura 2026 se pone en marcha en Cuyo, de manera paralela a la presentación de Talleres ante Vélez en Córdoba.

El conjunto mendocino, que transita con mucho éxito su participación en Copa Libertadores, busca por estas horas cerrar la llegada del delantero Maximiliano Salas, uno de los relegados por River Plate en el segundo semestre.

Tras la salida de Sebastián Villa a Boca, La Lepra no ha reemplazado un nombre tan importante en el mercado de pases y ve en el ex Racing a una alternativa más que interesante para sostener su poder ofensivo.

En el Millonario, ahora que han pasado los días, no ven con malos ojos dejar salir al delantero a esta plaza deportiva para revalorizarlo, después de haber erogado mucho dinero hace poco más de un año en su salida de la Academia.

Diego Martínez, el director técnico que regresó a Huracán para regresarlo a los primeros planos.

Por el lado de Huracán, trabajó a contrarreloj para repatriar a Ignacio Pusseto que saldrá de Independiente a préstamo, pero el Globo ya tiene en su estructura nombres importantes como los mundialistas Hernán Galíndez en el arco y Jordy Caicedo en la ofensiva del equipo conducido por Sergio Martínez.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia:

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Leonel Bucca, Leonardo Costa, José Florentín; Matías Fernández, Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Huracán:

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Árbitro:

Pablo Dóvalo.

Estadio:

Bautista Gargantini, Mendoza.