En la continuidad de la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026, Defensa y Justicia pierde como local ante Instituto de Córdoba 1 a 0 y la visita se afianza en lo más alto de la zona A.

Los cordobeses llegan líderes, a dos unidades del Halcón y con los dos equipos muy bien perfilados con vistas a los playoffs.

Con una victoria, cualquiera de los dos equipos se aseguraría su presencia en los mano a mano por el título varias fechas antes del final de la fase regular.

El gol en el primer tiempo

A los 23 minutos, el conjunto cordobés marcó la primera diferencia por intermedio de Jeremías Lázaro, quien llegó al área y tomó una pelota que quedó picando y con un preciso y potente remate sacudió el arco defendido por Matías Borgogno.

Los dos equipos están en carrera para llegar a alguna copa internacional de cara a la temporada 2027. En la previa, La Gloria comenzó octavo en la general, encima de River. Defensa tiene que descontar 4 unidades de esa sumatoria para volver al plano sudamericano.

La gran sorpresa

Instituto, de la mano de su técnico Diego Flores, es la gran sorpresa del segundo semestre. En una zona donde compiten Boca, Vélez, Independiente, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, el Albirrojo marcha líder.

El dueño de casa ha revivido en su potencial a partir del retorno de Julio Vaccari a la conducción técnica.