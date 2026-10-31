Es una noche extraña en el Cilindro de Avellaneda, Racing empata 1 a 1 con Aldosivi por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026.

El dueño de casa, eliminado y en medio de un clima hostil del hincha contra el presidente Diego Milito, recibe insultos desde todos los sectores del estadio desde los 14 minutos.

La Academia llegó a la última presentación como local sin chances de nada y en medio de una crisis deportiva inusual para los tiempos que corren. El Tiburón marplatense, por su parte, debe ganar para no firmar su destino en segunda división.

Con Milito en el ojo de la tormenta, la semana presentó el conflicto con el uruguayo Alfonso Espino, finalmente separado del plantel por diferencias con el Director Deportivo, Sebastián Saja, otro de los fuertemente señalados.

Diego Milito, presidente de Racing Club, y el difícil momento futbolístico del plantel profesional en el Clausura 2026..

El gol de la ilusión

El gol de la ilusión visitante llegó a los 20 minutos del primer tiempo, a la salida de un tiro de esquina lanzado desde la izquierda del ataque que encontró a Andrés Vombergar en la puerta del área chica para meter el frentezo ante su marca.

Paró la bronca

Tres minutos más tarde del gol visitante, Maravilla Martínez tomó una segunda pelota dentro del área rival y empató transitoriamente con una media vuelta precisa.

Formaciones

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Kraneviter; Matías Zaracho, Alejandro Tello, Gastón Lodico, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Aldosivi:Lucas Acosta; Sanatigo Moya, Néstor Breiterbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán, Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Buscando al segundo descendido

Con Estudiantes de Río Cuarto devuelto a la segunda división por la tabla de los promedios, Aldosivi quedó último en la sumatoria del año con cuatro puntos menos que Riestra cuando quedan apenas dos partidos.

Para la visita es imprescindible ganar para estirar la incertidumbre hasta mañana, ya que el Malevo se presentará de local el sábado desde las 17 ante Talleres de Córdoba.