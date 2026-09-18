Josefina Codermatz, ministra de Juventud, Deportes y Cultura: “El Ruca Che está impresionante”

La llegada de la Copa Davis a Neuquén genera expectativa entre quienes participaron de la organización de una serie inédita para la provincia. En la previa del enfrentamiento entre Argentina y Turquía, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó el trabajo realizado durante los últimos meses y celebró el resultado final en el estadio Ruca Che.

“Hay una alegría, se puede ver en la sonrisa, porque es mucho trabajo que se viene llevando adelante hace muchos meses y ver cómo llega el evento”, expresó Codermatz luego del sorteo de la serie.

La funcionaria resaltó especialmente la transformación del estadio para recibir la competencia internacional. “El Ruca Che está impresionante. Realmente quedó hermoso, la cancha de tenis espectacular”, sostuvo.

En ese sentido, puso el foco en el trabajo coordinado entre distintos sectores que hicieron posible la realización del evento. Mencionó al equipo de la Municipalidad de Neuquén, los sponsors, la Federación Neuquina de Tenis y la Asociación Argentina de Tenis, entre otros actores. “Todos trabajando por un objetivo en común, así que la verdad que más que felicidad”, resumió.

La Copa Davis como punto de partida

Más allá de la competencia entre Argentina y Turquía, Codermatz consideró que la presencia de un evento de esta magnitud puede abrir nuevas oportunidades para Neuquén. “Ojalá que se vengan más eventos, de las características nacionales e internacionales, que podamos mostrar todo lo que somos los neuquinos”, manifestó.

La ministra destacó que la identidad de la provincia excede a sus principales actividades económicas y productivas. “Más allá del gas y petróleo, por supuesto, también somos deporte, también somos cultura, también somos juventud”, afirmó. Y agregó: “Creo que estamos a la altura de dar un espectáculo”.

Con la cancha lista y la serie a punto de comenzar, Neuquén se prepara así para recibir por primera vez una competencia de la Copa Davis, con la expectativa puesta no solo en los partidos entre Argentina y Turquía, sino también en que el evento permita posicionar a la provincia como escenario para futuras competencias de alcance nacional e internacional.

El orgullo por los deportistas neuquinos

Durante la entrevista, Codermatz también se refirió a los deportistas neuquinos que participan de competencias internacionales y que reciben apoyo a través de programas de la provincia. “Me encantaría estar ahí para acompañarlos”, dijo al referirse a los jóvenes que participan de los Juegos del Sur y los Juegos Sudamericanos.

Según señaló, diez deportistas neuquinos forman parte de estas competencias. Algunos ya regresaron y otros todavía tienen por delante sus respectivas participaciones.

“Un cariño muy grande y muchos éxitos. Son nuestro gran orgullo”, expresó la ministra, quien aseguró que también acompaña a los representantes neuquinos a la distancia.