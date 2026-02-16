Una información que comenzó a circular en redes sociales volvió a poner el foco en la salud de Juan Martín del Potro. La periodista Fernanda Iglesias aseguró que el extenista habría atravesado un episodio de vértigo mientras se encontraba en Miami, Estados Unidos. El dato generó preocupación inmediata entre seguidores y medios argentinos.

A través de su cuenta personal, Fernanda Iglesias compartió el mensaje que encendió las alarmas: “Me cuentan que Juan Martín del Potro está con problemas de vértigo, en Miami. Se habría desmayado en la calle y asistido en el Jackson Memorial”. La publicación se replicó rápidamente y abrió interrogantes sobre su estado actual.

Según esa versión, Juan Martín del Potro habría sido trasladado al Jackson Memorial Hospital para recibir atención médica tras el episodio. No trascendieron partes oficiales ni comunicados formales del entorno del exjugador. Tampoco hubo declaraciones personales del propio Juan Martín del Potro que confirmaran o ampliaran la información difundida.

El vértigo es una condición que compromete el equilibrio y puede provocar mareos intensos, desorientación e incluso pérdida de conocimiento en determinados casos, como le ocurrió a La Torre de Tandil. Su origen puede estar vinculado a alteraciones en el oído interno, cuestiones neurológicas u otros factores clínicos que requieren evaluación profesional específica.

La noticia adquiere especial dimensión por el historial médico de Juan Martín del Potro, marcado durante años por lesiones y procesos de recuperación complejos. Aunque este episodio no está relacionado con aquellas intervenciones quirúrgicas, cualquier inconveniente de salud en su caso genera una reacción inmediata en el ámbito deportivo.

Desde su retiro, Juan Martín del Potro mantuvo una presencia pública moderada, enfocándose en proyectos personales y apariciones puntuales sin llamar mucho la atención. Sin embargo, continúa siendo una figura de enorme peso simbólico para el tenis argentino, lo que explica la rápida difusión de cualquier información vinculada a su bienestar.

Por el momento, la versión difundida por Fernanda Iglesias es el único dato concreto que circula sobre lo ocurrido en Miami con el tenista argentino. A la espera de precisiones oficiales, la situación permanece bajo seguimiento mediático mientras seguidores de Juan Martín del Potro aguardan novedades sobre su evolución.