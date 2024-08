La foto de Del Potro y Sabatini que fue furor en el US Open

Dejaron huella en el tenis argentino, y ahora ambos se unirán para agarrar la raqueta una vez más. Juan Martín Del Potro y Gabriela Sabatini serán dupla para una exhibición de leyendas contra Andy Roddick y Venus Williams en la Fan Week del US Open. El tandilense y la porteña subieron a las redes una foto luego del entrenamiento para este duelo que causó un gran revuelo en las redes sociales.

Se conoció que durante esta semana estos cuatro jugadores icónicos disputarán el duelo de exhibición llamado Stars of the Open el próximo miércoles 21 de agosto a las 20 de Argentina en el cemento de New York que supo verlos brillar. Del Potro y Sabatini se encontraron en los Estados Unidos para comenzar a entrenar de cara al partido, y Delpo fue el encargado de subir a X la foto que despertó el furor de todos los fanáticos argentinos. "Getting ready", fue el mensaje del tandilense, quien posa luego de la práctica con una Gaby vestida de blanco y completando el look con una gorra gris y anteojos.

Este duelo es parte de la denominada Fan Week, una semana creada para los amantes del tenis que comienza en el día de hoy y se extiende hasta 25 de este mes, un día antes del comienzo del US Open. Durante estos días habrán diversas actividades abiertas al público, como entrenamientos a puertas abiertas y eventos solidarios protagonizados por los deportistas. Stars of the Open, así como otras exhibiciones del US Open Fan Week serán televisados por ESPN y Disney+.