El Real Madrid visita al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en un duelo que tuvo el debut como titular de Franco Mastantuono. El joven mediocampista argentino fue parte por primera vez del once inicial que dispuso Xabi Alonso luego de ingresar unos 20 minutos en la primera jornada de La Liga. Tras disputar 62 minutos, fue reemplazado por Brahim Díaz. Por ahora, el Merengue gana 2-0 en su visita a los Carbayones.

En la hora y poco más de partido que disputó, Mastan no tuvo chances claras de gol pero sí participó en algunas jugadas de ataque de un Real Madrid al que le costó abrir el partido ante el local pero, una vez que Mbappé logró desnivelar el tanteador los de Xabi Alonso controlaron la mayoría del encuentro, que se resolvería sobre el final con el segundo tanto del astro francés.

Fue el primer partido en el que Mastantuono arranque desde el inicio con el elenco madrileño luego haber entrando desde el banco en el triunfo 1-0 ante Osasuna. En ese partido, el ex River dejó una buena impresión en pocos minutos y estuvo cerca de convertir. Su llegada generó gran expectativa tanto en España como en Argentina y, tras un estreno positivo, Xabi Alonso confirmó su convocatoria en la alineación para este encuentro. El DT comentó que vio bien a su flamante dirigido que lo vi bien en sus primeros días en la Casa Blanca: "Está teniendo una buena relación con los compañeros y parece que lleva más tiempo del que lleva. Yo le veo con una sonrisa".

Los goles de Mbappé

La ventaja para el Real Madrid llegó cerca del final de la primera parte. A los 37 minutos, el atacante de la selección de Francia recibió una pelota filtrada del turco Arda Güler y, con mucha categoría, metió un control con giro para luego definir ante la salida del arquero Aarón Escandell, tanto que por ahora representa la victoria de la Casa Blanca, que lo pone en la cima de La Liga.

La segunda conquista de Kiki llegaría sobre el final del encuentro y justo después de la chance más clara del Oviedo para igualar. La jugada inició tras una recuperación de Vinícius Júnior, que condujo luego de ganar la pelota y se la cedió a un Mbappé que definió de primera al segundo palo, decretando el 2-0 que liquidó el pleito en favor del Merengue.

Así formó Real Madrid ante Real Oviedo

El Merengue sale hoy a la cancha con: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dejan Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelién Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo. El joven argentino se mete en la alineación junto al brasileño Rodrygo, de quien se rumorea una posible salida a la Premier League, en lugar de Vinícius Júnior.