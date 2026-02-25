Luego del deslucido empate 1-1 contra Gimnasia de Mendoza en la séptima fecha del Torneo Apertura, las dudas crecieron Independiente y volvió a tomar importancia la llamativa ausencia de Kevin Lomónaco en el equipo luego de una supuesta disputa con Gustavo Quinteros.Tras el encuentro, el director técnico explicó su decisión de dejar en el banco al defensor, que ingresó en los últimos minutos del duelo por la expulsión de Sebastián Valdéz.

Ante la consulta, Quinteros dio sus motivos en conferencia de prensa: "Su salida fue porque sigo buscando variantes. Fue un tema táctico y físico. Los tres centrales están muy bien", dijo sobre la situación. En el día de ayer trascendió que Lomónaco sería suplente debido a un conflicto entre ambos tras la derrota por 3-2 frente a Independiente Rivadavia. Aquel viernes se habría dado un tenso intercambio entre una de las figuras del equipo y el DT luego de que éste último le reprochara al equipo y puntualmente al jugador algunos errores.

Tras la supuesta disputa con el DT, Lomónaco fue al banco e ingresó en el final.

Más allá de este tema, Quinteros fue autocrítico luego de un nuevo partido flojo en donde Independiente no pudo llevarse la victoria: "No pudimos mantener el nivel futbolístico que tuvimos contra Lanús. Hoy no tuvimos funcionamiento", expresó. Con el 1-1 de ayer, el Rojo acumula cuatro empates en el Torneo Apertura, donde está sexto en la Zona A, con 10 puntos, a cuatro del líder Vélez que tiene un encuentro por disputar.

Respecto a Lomónaco, es la primera vez que estuvo en el banco por decisión técnica. Anteriormente, se había ausentado por suspensión tras una expulsión contra Vélez en agosto pasado y por descanso en mayo, decisión del cuerpo técnico anterior. Esta situación de tensión se da en medio del interés del Atlético Mineiro, ahora dirigido por Eduardo Domínguez, por el defensor de Independiente.