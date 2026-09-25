A cuarenta años de su última consagración en los Juegos Suramericanos, el fútbol argentino no pudo volver a colgarse la medalla dorada en la competencia juvenil después de perder la final en definición por penales 5 a 4 contra Paraguay tras el empate sin goles en el tiempo regular.

En esta XIII edición, el combinado de AFA no levantó el máximo trofeo de los ex Odesur, cuadro por el que festejó por última vez en esta disciplina en 1986, en Santiago de Chile.

De la mano del técnico Diego Placente, Argentina volvía a tener la posibilidad de reinar en la división Sub19, pero su rival lo superó reteniendo la chapa que ya había sacado en condición de local hace cuatro años.

De esta manera, Argentina se colgó la medalla plateada en Rosario, ciudad en la que había sido campeona en 1982, la primera vuelta olímpica de toda la historia en este certamen internacional.

No hubo revancha

Argentina había iniciado su campaña actual como local justamente ante el combinado guaraní. El arranque de la campaña de ambos seleccionados había sido con victoria paraguaya de 2 a 1.

Con ese paso trascendental, el combinado Albirrojo avanzó como el mejor del cuadrangular que completaron Uruguay y Venezuela.

En semis, el dueño de casa dejó en el camino a Perú, mientras que los paraguayos se impusieron a Chile.

Finalmente, la cancha de Newell’s Old Boys no terminó dándole revancha al conjunto local que de esta manera vio la fiesta de la comunidad paraguaya ubicada en una de las plateas del Coloso Marcelo Bielsa.