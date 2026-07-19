Entre los atractivos del partido por el tercer puesto en el Hard Rock de Miami estaba la lucha por el Botín de Oro del Mundial 2026 que finalmente terminó consagrando al francés Kylian Mbappé con diez festejos, dos más que Lionel Messi, subcampeón con la Argentina.

El 10 francés cumplió con la tarea en el comienzo del segundo tiempo ante los británicos, después de una primera parte muy pobre de su equipo (perdía 4 a 0), pero en la que el delantero contó con dos muy buenas chances de seguir alimentando su estadística.

Entonado por el golpe de efecto, minutos más tarde, su compañero Barcalá continuó con la remontada y nuevamente él se hizo presente antes de la pausa de rehidratación para dejar a su equipo a tiro de la igualdad con otra muy buena definición por el centro del ataque.

Aunque la presencia del jugador del Real Madrid no fue la única amenaza para el argentino en el cruce del sábado, el compañero de club del atacante Blue, Jude Bellingham, llegó a siete en la campaña, mientras que Harry Kane se despidió con media docena y sin ver acción en el último partido de su Selección que se quedó con el último lugar del podio.

Lionel Messi se presentará el domingo en New Jersey contra España en la final del Mundial 2026.

Quien venía muy bien perfilado en esa pelea de artilleros era el noruego Earling Haaland que se quedó sin chances de seguir sumando después de perder en cuartos de final ante Inglaterra.

La otra pelea

Además, Mbappé y Messi tenían un mano a mano por quedar como el máximo artillero en la historia de la competencia. Estadística que también quedó en poder del europeo.

El capitán argentino, quien marcó por última vez ante Cabo Verde, se quedó en 21 conquistas luego de terminar su sexta participación en la máxima competencia.