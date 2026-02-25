En una noche soñada, Adam Bareiro debutó en Boca marcando los dos goles de la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy, que le dieron al Xeneize el paso a 16vos de final de la Copa Argentina. Pero además de esto, su gran estreno marcó un hito en la historia del club: el paraguayo igualó a Diego Armando Maradona, Miguel Brindisi y Alberto Acosta marcado dos goles en su primer partido.

Bareiro, con dos etapas previas por San Lorenzo y un último paso por Argentina sin convertir goles en River, ya hizo dos en su partido inicial para Boca, algo que no sucedía desde 1993. El Beto Acosta era hasta ayer el último en conseguirlo luego de su doblete contra Deportivo Mandiyú el 21 de febrero de 1993, en el 4-1 del Xeneize aquel día. Los dos anteriores de la lista fueron en el mismo partido, el 22 de febrero de 1981 contra Talleres, nada menos que Diego Maradona y Brindisi, las dos estrellas que el club de La Ribera contrató para aquel torneo donde serían campeones.

Dentro de esta selecta lista otro que destaca es Carlos María García Cambón quien tiene el debut más soñado por cualquier futbolista, ya que en 1974 se estrenó anotándole cuatro goles a River en un Superclásico. El último futbolista antes de Bareiro en marcar en su primer partido fue nada menos que Daniele De Rossi, que en 2019 y también por Copa Argentina le hizo un gol a Almagro, en un encuentro que los de La Ribera terminaron perdiendo por penales luego de empatar 1-1.

Qué dijo tras el debut

Luego de su estreno con doblete, Bareiro minimizó un poco el récord alcanzado y resaltó su felicidad por volver a Argentina para vestir los colores de Boca: "No me comparen con ellos que son otra cosa, obviamente. Estoy feliz, muy feliz de volver a Argentina, en Boca que puso su confianza en mí y ahora a seguir para adelante", dijo, y añadió un mensaje a la gente: "Que siga estando con nosotros, vamos a dejar la vida. Quiero que la gente se sienta identificada tanto conmigo como con todos mis compañeros", expresó el goleador de la noche salteña.