Lisandro Martínez estará nuevamente parado durante dos semanas, aunque la buena noticia para él y la Selección Argentina es que no será por lesión, sino por una sanción disciplinaria de tres fechas tras su expulsión del fin de semana.

El marcador central que tiene su espacio reservado en la nómina definitiva de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo, volvió de una lesión contra Leeds United en Old Traford por la 32ª fecha de la Premier League, pero vio la roja después de tirar del pelo al delantero rival Calvert Lewin.

Hoy se conoció que el Tribunal de Disciplina le aplicó un castigo de tres partidos por lo que no volverá a ver acción oficial hasta el mes de mayo, a poco de terminar la temporada para ponerse a disposición del seleccionado.

De todas maneras, lo que más necesitaba Martínez en este momento era ritmo futbolístico, por lo que este traspié representa un nuevo escollo de cara a su participación en Estados Unidos, México y Canadá.

Apenas vio la tarjeta roja, Lisandro Martínez lamentó la situación y se queda sin jugar a poco del Mundial.

Desgarrado

Martínez viene de dejar atrás un desgarro del sóleo en la pierna izquierda. Anteriormente afrontó una larga rehabilitación de rodilla por la rotura de los cruzados y ahora llega un nuevo imprevisto que podría haber sido evitable de su parte.

Como consecuencia de las complicaciones físicas, el campeón del mundo no formó parte de la última convocatoria en doble fecha FIFA, cuando Argentina enfrentó a los rivales africanos en La Bombonera.

Scaloni no para de sumar dolores de cabeza en una posición clave del equipo ya que el fin de semana se lesionó Cristian Romero en Tottenham. El parte médico de Cuti da cuenta de una distensión, pero se hablan se siete semanas de recuperación.

Cada fin de semana representa un desafío diferente para el cuerpo técnico albiceleste que también cuenta a Lisandro Martínez entre los nombres que están buscando dejar atrás los inconvenientes físicos.

Mientras tanto, Lionel Messi sigue sin expresarse en relación a su participación en el Mundial. Todos deducen que el capitán argentino no saldrá con ninguna sorpresa, al mismo tiempo que la Justicia tiene cada vez más acorralado al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.