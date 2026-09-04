La vida política de Independiente está a punto de cambiar nuevamente y luego que Néstor Grindetti anunciara el alejamiento de todo el arco oficialista de la institución, Daniel Bertoni confirmó su candidatura en Avellaneda.

El exdelantero, campeón del mundo en 1978, compañero de Ricardo Enrique "Bocha" Bochini en el club argentino, y dupla histórica de Diego Maradona en el Nápoli de Italia decidió participar de la compulsa y el próximo lunes lo oficializará en la sede de la calle Mitre de la ciudad de Avellaneda.

Junto a Bertoni, Adrián Simón y Ariel Canteros ocuparán los lugares de vicepresidentes en la lista que llevará el sello de la agrupación “Auténtico Rojos”.

No es la primera vez que Bertoni se interesa por el destino del club en el club brilló en la década del ’80, pero esta vez sí que se pondrá a consideración del socio.

Más candidatos importantes

El nombre del ex delantero no es el único dispuesto a tomar las riendas de un club en crisis deportiva desde hace décadas. El extenista Gastón Gaudio también hizo pública su intención.

Gastón Gaudio viene coqueteando con la posibilidad de ser candidato en Independiente desde hace años, pero aún no lo confirmó de manera oficial.

El “Gato” todavía no confirmó su nombre en ninguna nómina, pero sí adelantó que está detrás de sponsors y de un secretario deportivo para terminar de decidirse.

“Revolución Independiente”, por su parte, encabezará la nómina con el nombre del exarquero Luis Islas, en tanto que “Lista Roja” llevaría a Luciano Nakis como candidato.

Mientras tanto, la actual conducción deberá concretar la Asamblea en las próximas semanas para fijar fecha de elección. Según se especula con los tiempos legales, el llamado a los socios se produciría a mediados del mes de diciembre.