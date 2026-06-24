La Argentina de Lionel Messi jugará en Miami el viernes 3 de julio por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 y, aunque el rival no esté confirmado, el precio de reventa en las entradas trepó más que cualquier acción bursátil en el planeta tierra.

Un ticket oficial que por los carriles oficiales tenía un costo de 300 dólares (no se consigue desde hace meses) se ha multiplicado hasta por 15 en su valor de reventa. Y como en Estados Unidos esa práctica está considerada legal, las especulaciones están en su mejor momento. Hoy, por las calles de La Florida, conseguir una entrada para copar el Hard Rock Stadium ronda los 4000 billetes verdes.

Recién el viernes se sabrá si el campeón del mundo choca con España, Uruguay o Cabo Verde por lo que el fin de semana terminará de acomodar el piso de esa misma entrada que se puede llegar a convertir en una mina de oro para su dueño.

Lionel Messi, máximo goleador en la historia de los mundiales, hace dos años que tiene revolucionado a Miami, pero lo que se viene para el 3 de julio será inédito.

Sólo la presencia de Messi, máximo goleador en la historia de los mundiales y reescribiendo todo a cada paso, se convierte en un evento extraordinario, incrementando el número de argentinos que arribarán a América del Norte en las próximas horas. La empresa Despegar informó que el día después de la victoria ante Austria, con el 1 de la zona asegurado, la consulta por vuelos a Miami se había incrementado en un 300% de la Argentina.

Ya lo ganó y espera

Argentina debe completar el fixture de primera ronda el sábado contra Jordania en la ciudad de Dallas, pero ya sabe que ganó su cuadrangular porque se tornó en inalcanzable.

La definición olímpica en el desempate deja sin chances a Austria y Jordania de darle alcance, a quienes el combinado que dirige Lionel Scaloni ya superó en los casilleros previos y ambos quedaron con 3 puntos en dos partidos.

Nadie se atreve a ponerle un número a ese mismo QR en caso que el duelo programado sea España ante Argentina, lo que querrá decir que Uruguay derrotó al campeón de Europa y que los africanos no superaron a los árabes.

El mano a mano entre sudamericanos también continuará con la tendencia en alta, pero un escalón por debajo de lo que supondría la concreción de La Finalissima (el mejor de América contra el ganador de la Eurocopa).

Rotación masiva y Messi

Por todo este contexto es que Scaloni planea una rotación masiva para el último duelo del grupo, el sábado desde las 23 en el Estado de Texas contra Jordania que ya está eliminado.

Igual, en el 11 se mantendría Emiliano Martínez en el arco y hay que ver qué sucede con Messi. El 10, con seguridad, no jugará los 90 minutos, pero su presencia desde el inicio es casi un hecho por su preferencia personal de mantenerse en ritmo jugando de manera oficial.

Además, por una cuestión de recuperación y de nivelar las cargas, su compañero de ataque será nada menos que Julián Álvarez y en mitad de cancha se perfilan nombres como los de Leandro Paredes, Valentín Barco y Exequiel Palacios.