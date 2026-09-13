Por la 25ª fecha de la MLS, Inter Miami empata 1 a 1 como local ante el líder Nashville con la presencia desde el arranque del astro argentino Lionel Messi.

Las Garzas marchan como escoltas del conjunto amarillo, a 9 unidades y buscan la victoria que los devuelva a la pela por el 1 de la fase regular.

Además de Messi, en la formación que todavía conduce su compatriota Guillermo Hoyos, en la mitad de la cancha también está Rodrigo De Paul que viene de quedar en el centro de la escena tras la polémica con Robert Lewandowski en la fecha pasada contra los de Chicago.

Como cada presentación de Messi en Estados Unidos, el flamante Nu Stadium del conjunto de La Florida recibe a miles de argentinos que acompañan los últimos pasos como profesional del 10, quien ya confirmó su alejamiento definitivo de la Selección Argentina.

La visita se puso en ventaja muy temprano en el partido, a los 4 minutos por intermedio del delantero inglés, Sam Surridge.

Fue el momento en que el argentino se hizo presente en el partido, a los 19, para ejecutar un tiro de esquina bien cerrado que influyó en el gol en contra por parte de Reed Whiting.

Convocatoria

De cara a la doble fecha FIFA que se viene, tanto el capitán del campeón del mundo en 2022 como la AFA han evitado confirmar si el rosarino viajará al país para cumplir una especie de despedida pública.

Lo único confirmado hasta el momento es que en esta oportunidad, el combinado albiceleste no se presentará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba como se había especulado en un principio.