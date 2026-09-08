“Llevar la Copa Davis a Neuquén es un desafío enorme”: Gastón Brum y la apuesta de la AAT por el interior

La Copa Davis ya se vive en Neuquén y detrás de la serie que enfrentará a Argentina y Turquía hay una enorme estructura de trabajo que comenzó mucho antes de que la pelota empiece a picar en el Ruca Che. Logística, infraestructura, hotelería, transporte, seguridad, proveedores, entradas y atención de las delegaciones forman parte de un operativo que busca convertir a la ciudad en escenario de un evento deportivo internacional.

Para la Asociación Argentina de Tenis, además, la llegada de la Davis representa algo más que una serie. Es el desafío de llevar una competencia de primer nivel fuera de Buenos Aires y demostrar que las provincias pueden convertirse en protagonistas de grandes acontecimientos deportivos.

Gastón Brum, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis, es uno de los responsables de ese desafío. En diálogo con Mejor Informado, contó cómo se prepara una Copa Davis en una ciudad del interior, destacó las condiciones que encontró el equipo en Neuquén y valoró especialmente el trabajo realizado por la Federación Neuquina y el equipo del Ruca Che.

Brum también habló del impacto económico que tendrá la serie, con una ocupación hotelera que llegará al 100% durante la competencia y una política de priorización de proveedores locales. Pero puso el foco en un objetivo que va más allá de los diez días de tenis: que la experiencia permita fortalecer la estructura de la disciplina en la provincia y que Neuquén quede preparada para recibir nuevos eventos.

Brum reconoció además la expectativa personal por un acontecimiento cuyas entradas se agotaron en apenas 20 minutos.

En la entrevista con Mejor Informado, Gastón Brum recorrió los preparativos de la Copa Davis en el Ruca Che y destacó el trabajo conjunto entre la Asociación Argentina de Tenis y los equipos neuquinos.

¿Cómo se prepara una Copa Davis en una plaza del interior del país como Neuquén, que fue designada sede hace ya un tiempo?

Por suerte tenemos un equipo muy formado y conformado. Es un equipo interno, lo hacemos nosotros mismos, por lo cual obviamente tiene una dificultad mayor cuando salimos de Buenos Aires, sobre todo por conocer nuevos proveedores y nuevos equipos. Pero la verdad es que, en este caso particular, al estar en Neuquén nos encontramos con proveedores de primer nivel, acostumbrados a hacer eventos. Nos encontramos con un Ruca Che impecable, que encima va a quedar espectacular. Si bien era una sede que ya estaba preparada para recibir invitaciones internacionales, le están haciendo mejoras. Y no hablo solamente de la infraestructura del Ruca Che, sino también de la gente que trabaja ahí. El equipo profesional es bárbaro. Por lo tanto, ¿cómo nos preparamos? Con muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo día a día, porque además somos una asociación y el resto de las cosas siguen funcionando mientras nosotros hacemos una Copa Davis. También hay muchos viajes. De hecho, la primera ola de gente sale mañana o pasado y ya se queda en Neuquén. La cancha ya está en la ciudad, así que estamos trabajando muchísimo.

"Es un desafío operativo muy grande, pero también una ilusión muy grande. Porque, como te voy a decir, las entradas se acabaron en 20 minutos. Eso te demuestra, primero, que la decisión fue la correcta. Que animarse vale la pena y que hay que seguir haciendo cosas distintas. Nosotros no podríamos estar haciendo esto en Neuquén sin el trabajo previo de la Federación Neuquina".

Neuquén está, por supuesto, revolucionada por la Copa Davis, por la venta de entradas y los tickets. ¿Cuáles son las distintas áreas en las que trabaja la Asociación Argentina de Tenis para organizar un evento de estas características?

El equipo de trabajo se divide en diferentes áreas: deportiva, ticketing, transporte, alimentación y credenciales, que es un área específica. También están Marketing y Hospitality, que tienen más que ver con el sponsoreo, la venta de entradas, los espacios VIP y el contacto comercial. Y Producción, que se ocupa de toda la parte operativa: seguridad, limpieza, armado, desarme y contacto con todos los proveedores. Esas son las áreas que quedan dentro de la organización. Puntualmente, la diferencia que estamos teniendo con Neuquén es que, como te mencionaba, el equipo del Ruca Che está trabajando con nosotros en contacto con todos los proveedores y en el armado. Están trabajando codo a codo con nosotros. Entonces, eso viene a multiplicar el trabajo que ya venimos haciendo. Ustedes conocen la parte local y nosotros conocemos la parte de Copa Davis. Está buenísimo porque hay un verdadero trabajo en equipo.

Así quedará el Estadio Ruca Che para el 19 y 20 de septiembre.

Desde el plano deportivo y estructural, ¿cuándo va a estar la cancha lista para que ambas delegaciones puedan disponer de ella para sus prácticas?

Nosotros comenzamos con el armado el día martes y los entrenamientos van a empezar el lunes siguiente, el lunes previo a la serie por la tarde. A partir de ese momento, la cancha ya no se toca más. La cancha y el perímetro deberían estar completamente listos para entonces. En todos estos eventos vamos de atrás para adelante. La fecha clave, obviamente, es la Copa. Vos obligatoriamente tenés que tener la cancha lista tres días antes y, además, hay que entender cuándo los equipos la quieren utilizar. En este caso, los dos equipos nos pidieron utilizarla desde el lunes, así que estamos un poquito estresando los tiempos para que esté todo listo.

Desde la ciudad de Neuquén, ¿cómo se prepara también la ciudad? Más allá de que ustedes están en Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con logística, hotelería y turismo, ¿qué repercusiones han tenido?

La hotelería explotó. Nos han llamado distintos hoteles. Primero, cuando anunciamos la serie, todo Neuquén estaba totalmente interesado en participar de alguna manera. Inclusive los hoteles. Después, una vez que confirmamos el hotel oficial, que va a ser el Hilton Garden Inn, la tasa de ocupación durante la serie va a ser del 100%. También tenemos otro hotel para la prensa. Básicamente, va a quedar una inyección de dinero muy grande en la ciudad, porque cada vez que hacemos este tipo de eventos queda un impacto económico importante.

"La hotelería explotó. Nos han llamado distintos hoteles. Primero, cuando anunciamos la serie, todo Neuquén estaba totalmente interesado en participar de alguna manera. Inclusive los hoteles. Después, una vez que confirmamos el hotel oficial, que va a ser el Hilton Garden Inn, la tasa de ocupación durante la serie va a ser del 100%".

¿Por qué?

Porque la prioridad se da a los proveedores locales. Entonces, ante igualdad de cotizaciones y de calidad, la prioridad la tiene el proveedor local. De esa forma, lo que hacemos es que el dinero invertido en Neuquén quede dentro de la misma ciudad. Y esa es la mejor forma de generar círculos virtuosos para que este tipo de eventos sigan sucediendo. Más allá de eso, durante la misma semana vamos a tener distintos eventos para generar otras actividades en la ciudad. Vamos a tener capacitaciones organizadas por el Departamento Técnico de la Asociación, clínicas y también acciones más sociales y abiertas. Habrá una acción para los colegios y otra abierta al público, que es un festival. Son acciones que forman parte del programa Comunidad T que nosotros venimos desarrollando. Entonces, la idea es que esa semana, esos diez días, sea todo tenis. Que el tenis les salga a los neuquinos por las orejas, pero sobre todo que quede algo en la ciudad. No queremos que el lunes nos vayamos y no quede nada. Queremos que quede realmente algo en Neuquén. Se está trabajando mucho con la Secretaría de Deportes y con la Federación Neuquina para que quede una estructura y que cada vez sea más fácil hacer este tipo de eventos. Es genial porque, además de la Asociación Argentina de Tenis, se busca que sea algo más general, con propuestas integrativas y que las provincias también vayan tomando protagonismo como base para poder realizar este tipo de eventos.

¿Cuáles son tus sensaciones respecto de tu gestión en la Asociación Argentina de Tenis como director ejecutivo y de estar al frente de un evento de estas características, también desde lo personal?

A nivel personal, soy una persona a la que le encantan los desafíos y la verdad es que este es un desafío enorme. En términos teóricos, es abrir un mercado, es llevar algo donde nunca antes lo hubo. Es un desafío operativo muy grande, pero también una ilusión muy grande. Porque, como te voy a decir, las entradas se acabaron en 20 minutos. Eso te demuestra, primero, que la decisión fue la correcta. Que animarse vale la pena y que hay que seguir haciendo cosas distintas. Nosotros no podríamos estar haciendo esto en Neuquén sin el trabajo previo de la Federación Neuquina. Porque vos vas a una plaza, elegís una ciudad, pero cuando esa ciudad tiene clima tenístico es gracias al trabajo que hizo la Federación. Y después, Neuquén hoy tiene un montón de otros condimentos que hacen que sea muy atractiva, no solamente para nosotros sino para cualquiera que quiera hacer un evento deportivo. Está el compromiso de YPF como sponsor principal nuestro, todo lo que se está haciendo en Vaca Muerta y todas las petroleras que están presentes. Hay un ecosistema de sponsors muy grande. Entonces, la verdad es que para nosotros, y para mí en lo personal porque me preguntaste por mí pero también para Agustín y Mariano, es un desafío enorme llevar a la Asociación a donde están pasando las cosas, como es Neuquén. Estoy ansioso porque comience, pero también con muchas ganas de disfrutarlo hasta el ultimo minuto.

La entrevista a Gastón Brum, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis